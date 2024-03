"Castelnuovo vs Viaccia: sfida cruciale per la scalata alla classifica"

Il Castelnuovo, oggi, alle 15, ospita, al "Nardini", i rossoblu pratesi del Viaccia che si trovano nelle parti basse della classifica dopo un buon girone di andata, mercoledì scorso ko in casa con il Lampo Meridien. La squadra allenata da Ambrosio ha 31 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e ben 12 sconfitte, con 28 gol realizzati e 39 subiti: una delle difese più perforate del campionato.

I garfagnini hanno 37 punti, ma una partita in meno dei pratesi, avendo osservato già il turno di riposo. 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, 34 i gol fatti e 25 quelli subiti. All’andata i gialloblu rimediarono una sconfitta per 1-0; ma era un momento poco felice. Oggi una vittoria è auspicabile e pronosticabile. Il Castelnuovo, dopo il turno di riposo, si trova al sesto posto, ex aequo con Lampo e Larcianese e a tre punti di distacco dalle quarte appaiate, Casalguidi e Cerretese. Per entrare fra le prime cinque dei play-off la sfida è molto aperta.

Non ci sarà, nel Castelnuovo, il portiere Nicola Papeschi che, domenica scorsa, ha rimediato l’espulsione nei minuti finali della gara, ma, in compenso, rientra capitan Inglese che sa galvanizzare come pochi i compagni e anche Cecilia e Grassi, dopo gli infortuni subiti. In porta rientra il giovane Marcello Labozzetta, classe 2004, che ha giocato già 14 gare di campionato, dimostrandosi sempre all’altezza. Infine dai bomber Camaiani, Benedetti, Tersigni e Baroncini i tifosi oggi si aspettano di vedere tanti bei gol. "Sono fiducioso – commenta il presidente Francolino Bondi – nei tre punti per proseguire verso l’alta classifica".

Dino Magistrelli