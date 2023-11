Castiglionese e Foiano. Emozioni da derby e pari

castiglionese

0

foiano

0

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi (60’ Meoni), Mbounga Kameni, Menchetti, Menci R., Viciani (60’ Castaldo), Minocci, Falomi (89’ Talladira), Ricci M., Borghesi (60’ Capogna).

All. Fani.

FOIANO: Goretti, Lombardi, Tenti, Cacioppini (63’ Di Leo), Fanetti, Bennati (63’ Nannoni), Berneschi, Verdelli, Adami, Biagi, Betti. All. Zacchei.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale.

CASTIGLION FIORENTINO – Era il derby più atteso, quello tra due formazioni aretine in ottima forma e che stazionano nella prima parte della graduatoria. Un derby che poteva servire a rilanciare le due squadre e che al tempo stesso rischiava di essere la classica buccia di banana che avrebbe potuto acuire le difficoltà. Ed invece ecco un derby vivace e interessante dove il pareggio è stato alla fine il risultato più giusto per quanto visto in campo. Prima parte dell’incontro in cui le due squadre preferiscono non rischiare. Ci pensa Adami a rompere gli indugi con un tiro dalla lunga distanza che però non trova la porta e termina sopra la traversa. Ci prova di testa Minocci, il pallone sfiora il palo ed esce. Al 30’ occasione per il Foiano: dopo un batti e ribatti Berneschi calcia ma non trova la porta da buona posizione. Al 38’ punizione di Ricci con la palla che sfora nuovamente il palo. Il primo tempo si chiude quindi sul punteggio di 0-0.

Ad inizio ripresa mischia in area viola risolta dalla difesa di casa. I due allenatori ricorrono quindi ai cambi e per Fani ecco Castaldo che conquista un calcio d’angolo sul quale Ricci si rende pericoloso senza però trovare lo specchio della porta. Insiste la Castiglionese con Castaldo, ma Goretti è bravo nel negargli il gol. Si va avanti fino al 95’ con le squadre che si allungano senza però riuscire a trovare il gol da tre punti. Per la Castiglionese, ma anche per il Foiano, una buona prestazione e un punto che serve per restare nelle primissime posizioni anche se il Siena allunga a quota 32 punti, seguito dallo Scandicci a quota 23 quindi ecco i viola a 22 e il Foiano a 20.