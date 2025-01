Castiglionese, su la testa. Fani vuole ripartire subito

Obiettivo ripartire, lasciarsi alle spalle l’amarezza per il verdetto della lotteria dei calci di rigore in Coppa Italia. Ecco lo spirito con il quale la Castiglionese questo pomeriggio alle 14.30 è attesa sul campo dell’Asta. La squadra di Roberto Fani in settimana ha dovuto dire addio al sogno finale della Coppa Italia di Eccellenza, battuta ai rigori dalla Sestese. Adesso l’attenzione è tutta sul campionato con i viola che faranno visita ai senesi, quintultimi in classifica e desiderosi di togliersi quanto prima dalla zona calda.

Per la Castiglionese poi c’è da ritrovare un successo che manca da metà dicembre per mantenere se non allungare il divario attualmente di due punti sullo Scandicci, secondo della classe. Intanto il Foiano sarà di scena in casa contro la Colligiana (seconda a pari merito) per cercare di allungare il passo, mettendo a segno un colpaccio, e uscire dalla zona rossa. Per la Baldaccio Bruni impegno casalingo contro la Fortis Juventus. Uno scontro diretto che in caso di successo potrebbe far decollare i biancoverdi di Mario Palazzi.

Il quadro completo di questa giornata si completa con Grassina-Lastrigiana, Lanciotto-Scandicci, Rondinella Marzocco-Antella, Signa-Valentino Mazzola e la sfida tra Sinalunghese e Affrico.