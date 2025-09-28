Casumaro balza in vetta vincendo l’anticipo. Che big match tra Centese e Bentivoglio

Nel girone C di Promozione la gara più attesa di oggi è certamente quella tra Centese e Bentivoglio, un ‘quasi derby’ tra due squadre che in questo avvio di stagione hanno un po’ deluso le aspettative.

Soprattutto gli ospiti, partiti da grandi favoriti ed invece già incappati in due sconfitte in quattro partite, un bottino insufficiente per una squadra che può contare nel suo organico di giocatori importanti per la categoria.

Dal canto suo la Centese non ha ancora ingranato la marcia giusta, alternando prestazioni convincenti ad altre meno in questo inizio di campionato: il pareggio per 1-1 nel derby col Masi Torello Voghiera ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai ragazzi di mister Di Ruocco, incapaci di gestire il vantaggio ed agguantati dai ‘torelli’ negli istanti finali del match. La gara di oggi al "G&G Stadium" si può considerare da "tripla", come si dice nel gergo delle scommesse, tra due formazioni ancora alla ricerca della loro identità e vogliose di dare una svolta.

Lunga trasferta per il già citato Masi, che se la vedrà tra i monti di Gaggio Montano contro il Faro, formazione a quota 7 punti in classifica in zona playoff: mister Ferrari cerca continuità di risultati per mettere un altro mattoncino in chiave salvezza, ma per uscire con dei punti da un campo difficile come quello del Faro servirà una prova sopra le righe.

Il neopromosso Gallo cerca i primi punti della sua stagione in casa contro la Dozzese, per cancellare le tre sconfitte nelle prime tre partite e provare ad iscriversi alla lotta per la salvezza.

Anche la X Martiri sarà impegnata tra le mura amiche contro il lanciatissimo Felsina, secondo in classifica a quota 10 punti dopo quattro giornate. Mister Bolognesi cerca un cambio di marcia dai suoi dopo un avvio fatto di alti e bassi, con appena 4 punti conquistati e soprattutto una grande difficoltà nel trovare il gol (appena una rete segnata). Nel frattempo, l’anticipo di ieri ha visto il Casumaro vincere la quarta partita in cinque giornate in casa contro l’Msp Calcio, risultato che alimenta il momento straordinario delle lumache, che salgono così a 13 punti: decisivo ancora una volta capitan Benini su rigore, che sigla il definitivo 3-2 con cui i padroni di casa certificano il primo posto - al momento solitario - in classifica.

Jacopo Cavallini