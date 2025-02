Casumaro, che carattere. Nei recuperi ha fatto filotto

Partita incredibile in quel di Sala Bolognese, dove il Casumaro ribalta con merito, grazie a un ottimo secondo tempo, la Valsanterno, vincendo per 3-2 nel recupero della partita interrotta per nebbia. Si riparte dal 16’ del primo tempo dallo 0-0, ma per venti minuti è un dominio della squadra di mister Geraci, che passa al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, grazie a un tocco da sotto misura di Senese. Lo stesso numero 7 ospite, sempre da distanza ravvicinata porta a due le segnature della Valsanterno. Non solo, la formazione imolese oltre al doppio vantaggio, ha colpito anche due legni: un incrocio dei pali su punizione con Gallinucci e una traversa con Bali. Sembra una partita ormai segnata, ma mai dire mai con le squadre di Sergio Rambaldi. Il Casumaro esce dal guscio e al 39’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vinci risolve una mischia in piena area piccola e accorcia le distanze. La partita è riaperta e nel secondo tempo le Lumache alzano il baricentro e giocano con uno spirito diverso. Nella ripresa infatti il Casumaro cambia marcia, gioca meglio e, grazie a Thomas Govoni, ribalta il risultato. L’ex bomber del Galeazza e capo cannoniere di Prima categoria, mette a segno altri due gol, realizzati da breve distanza, al 51’ e all’84’, e rovescia il risultato a favore della formazione di mister Rambaldi che, con un po’ di sofferenza nel finale, porta a casa tre punti d’oro. Il Casumaro sale così a 34 punti in classifica, scavalca la X Martiri, si attesta in una tranquilla posizione di centro classifica, con un’altra partita da recuperare. Finora ha fatto l’en plein nei recuperi: 2-0 nel derby con la X Martiri e 3-2 in rimonta con il forte Valsanterno. Domenica gli uomini di Sergio Rambaldi saranno alle prese con una partita ancora più impegnativa, il derby in casa con la Comacchiese seconda classifica. E mai dire mai con le squadre di mister Rambaldi.

Franco Vanini