Casumaro, derby e primato. Il Masi deve arrendersi

Casumaro

2

Masi-Voghiera

0

CASUMARO: Saccenti, Pansini (31’ pt Ceneri), Vinci, Benini, Farina, D’Elia, Correggiari, Barbieri, Daniel (18’ st Catozzo, 29’ st Bergami), Chinappi (35’ st Pressato), Govoni. A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Lodi, Cavicchi, Guernelli. All.: Rambaldi.

MASI-VOGHIERA: Straforini, Nanfack, Sarto, Di Domenico, Baldon, Ghali, Giberti (18’ st Nardini), Mazzoni, Maistrello, Maione, Mahmoudi. A disposizione: Broccoli, Barbieri, Quarella, Bationo, Wilson, Ileba, Baglietti, Janwneh. All.: Ferrari.

Arbitro: Topo di Cesena.

Reti: 5’ st Daniel (C), 37’ st Pressato (C).

Note: ammoniti: Barbieri (C).

PRONTI via e subito prime emozioni: 3’ tiro da fuori di Barbieri dopo scambio con Daniel, palla alta. Al 14’ cross di Ghali per Maione che dimenticato dalla difesa tira in diagonale: palla che esce a lato. Dopo 20’ percussione in area di Daniel che viene atterrato, rigore netto. Si incarica capitan Benini ma Straforini intercetta e para. Durante l’intervallo viene presentato tutto il settore giovanile casumarese, dai primi calci alla juniores, accompagnati dal nuovo responsabile Christian D’Angelo.

Poi riprende il match e gli uomini di Rambaldi (foto in alto a sinistra) riprendono il forcing: al 2’

su lancio lungo di Correggiari, Govoni si libera della difesa avversaria e conclude in goal ma l’arbitro lo annulla per fuorigioco.

E’ l’antipasto al vantaggio dei padroni di casa, che arriva al 5’:

palla lunga dalla destra di Ceneri per l’inserimento di Daniel, che supera in corsa l’avversario e si presenta davanti a Straforini, fulminandolo di piatto. Al 7’ fuga di Govoni che si presenta d’innanzi al portiere, che di piede riesce a respingere.

Al 20’ punizione centrale dal limite per il Masi Torello, si incarica del tiro capitan Maione, palla tesa rasoterra ma grande parata di Saccenti, che mette in angolo. I torelli ci provano e i centesi si dedicano al gioco di rimessa, raddoppiando al 37’ con Pressato: cross dalla destra di Govoni sul secondo palo e palla solo da spingere dentro. Al 43 colpo di testa di Maistrello, parata di Saccenti, e al novantesimo cross morbido di Farina per Lodi e palla di poco fuori. Finisce con il Casumaro a festeggiare vittoria e vetta in coabitazione a quota sette punti.