Casumaro fermato dal Consandolo. Il derby è uno scambio alla pari

casumaro

0

consandolo

0

: Saccenti, Pansini, Vinci, Farina, Sarto, D’Elia, Correggiari (31’st Guernelli), Barbieri, Daniel (45’st Pencarelli), Chinappi, Govoni. A disp: Pancaldi, Bellodi, Amadelli, Hidry. All. Rambaldi.

CONSANDOLO: Guidi, Ambrosecchia, Hassan, Bozzato, Liri, Trentini, Nito (41’st Frighi), Cataldo, Gentili, Colino (37’st Colombani), Giberti. A disp: Lesi, Faggioli, Frighi, Rossi, Chabouni, Colombani, Farsi, Kalogeroupolos. All. Dirani.

Arbitro: Alexandru Sfrischi di Piacenza.

Note: ammoniti Gentili e Guernelli.

Dopo una risalita davvero ardita ed entusiasmante, grazie alle vittorie in campionato e nei recuperi, il Casumaro è stato fermato sul campo amico dal Consandolo, arrivato al "Merighi" affamato di punti dopo una serie di cinque sconfitte consecutive. Entrambe erano rimaneggiate, in particolare pesante l’assenza nella squadra di casa di capitan Benini, leader difensivo e micidiale sui calci piazzati. Per effetto di questo risultato il Casumaro è a –6 dalla fascia playoff, mentre il Consandolo si dibatte nella pericolosa zona playout, sebbene in numerosa compagnia, preceduto di un punto dal trio Atletico Castenaso, Felsina e Trebbo, e da 3 dalla Portuense, che è fuori dai playout di un solo punto.

Al 14’ il primo squillo, un tiro dalla distanza di Daniel, di poco alto. Al 20’ ci prova Vinci, tiro forte ma centrale, Guidi si salva. Al 22’ si fa vedere il Consandolo con Giberti, il cui tiro da buona posizione è intercettato. Al 32’ ci prova Farina, una conclusione violenta ma centrale.

Il secondo tempo si apre con una pericolosa punizione di Sarto per la testa di Vinci, in lieve ritardo all’appuntamento. Breve giro di lancette ed è Govoni a rendersi pericoloso, incursione nell’area consandolese, Guidi si rifugia in angolo. Al 13’ la tribuna rumoreggia per uno scontro dubbio in area tra Chinappi e il portiere ospite.

Al 18’ altre proteste casumaresi per un atterramento di Daniel in area non sanzionato dal direttore di gara. Subito dopo Barbieri da fuori per poco non infrange l’inviolabilità della porta difesa da Guidi, con tiro che esce di un soffio. Guernelli al 36’ tenta la sorte con un tiro dalla lunga distanza, il portiere para ma non trattiene, sulla ribattuta non riesce a segnare.

Al 38’ Guidi salva il risultato: dapprima para un colpo di testa bene indirizzato di Govoni e sulla ribattuta si oppone a Daniel. Franco Vanini