Casumaro, pioggia di gol e volo in classifica. Poker Centese, domenica derby col Masi

Il Casumaro continua a volare nel girone C di Promozione, e dopo tre giornate si trova in testa alla classifica a quota 7 punti assieme a Felsina e Valsetta Lagaro. Gli uomini di mister Rambaldi hanno battuto 2-0 il Masi Torello Voghiera nel primo derby stagionale del raggruppamento che vede impegnate le cinque ferraresi, mettendo così la freccia in classifica e confermando quanto di buono fatto vedere in questo avvio di campionato. Certamente il migliore degli ultimi anni per le ‘lumache’, che domenica pomeriggio hanno chiuso la partita nella ripresa, dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio (0-0 al 45’); al rientro dagli spogliatoi, dopo appena 8’, ecco il gol che sblocca il match a firma di Daniel, e ad una decina di minuti dal 90’ il raddoppio di Pressato che gela qualsiasi tentativo di rimonta del Masi.

Il Casumaro continua a segnare molto – sono dieci le reti segnate in tre partite – e sistema la difesa, conquistando il primo ‘clean sheet’ del campionato. Il prossimo turno vedrà i rossoblù di scena sul difficile campo del Bentivoglio, che dopo aver steccato l’esordio proprio contro il Masi si è rimesso in marcia conquistando i primi tre punti grazie alla vittoria per 1-0 nella tana dell’Msp Calcio. Nessun dramma in casa dei ‘torelli’, il cui obiettivo nel lungo termine è quello di raggiungere una tranquilla salvezza: è la seconda sconfitta di fila dopo l’exploit della prima giornata, e domenica prossima al "Villani" arriverà una Centese lanciatissima.

L’undici di Di Ruocco non ha avuto problemi contro un Granamica allo sbando: il primo sorriso in campionato è arrivato grazie alla tripletta di Toffano e alla rete di Baravelli che hanno consegnato il 4-0 con cui i guerciniani si sono sbarazzati degli avversari bolognesi. Pareggio interno senza reti per la X Martiri, che ha confermato di essere una squadra molto solida, ingarbugliando il quotato Valsanterno tra le mura amiche del Comunale di Porotto: qualcosa da recriminare per la truppa di mister Bolognesi, che ha giocato una buona partita ed avrebbe meritato, forse, anche i tre punti.

Prossimo impegno sul campo dello Sparta Castelbolognese, mentre il Gallo – che ha riposato nel weekend – tornerà in campo a Crespellano contro il Petroniano Idea Calcio con l’obiettivo di conquistare i primi punti del suo campionato dopo le due sconfitte con Valsetta Lagaro ed Atletico Castenaso.

