Casumaro recupera al ’Merighi’. Comacchiese e Centese in Coppa

Mercoledì intenso per le formazioni ferraresi di Promozione, in campo nel recupero di campionato e in Coppa Italia. In campionato, terzo e ultimo recupero per il Casumaro, che dopo aver vinto i primi due stasera alle 20,30 in casa riceve il Monte San Pietro, per mettersi finalmente in pari con le partite.

La Coppa Italia “Maurizio Minetti” è arrivata alla fase più emozionante: solo otto squadre rimaste, solo quattro posti in semifinale. Tra le protagoniste c’è la Centese, che alle 20,30 affronterà il Bentivoglio in un quarto di finale ad altissima tensione. La sfida si disputerà a San Matteo della Decima, a causa dell’indisponibilità dell’illuminazione dello stadio G&G Stadium di Cento, ma questo non spegne minimamente l’entusiasmo e la determinazione della squadra biancoazzurra. Centese e Bentivoglio si conoscono bene: oltre a contendersi un posto in semifinale di Coppa, stanno anche lottando in campionato per l’accesso ai playoff di Promozione. Questo rende il match ancora più speciale: due squadre forti, ambiziose, e che si rispettano. In caso di pareggio al 90’, non sono previsti tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore, aumentando ancora di più la tensione di una sfida che si preannuncia spettacolare.

Alla stessa ora, la Comacchiese alle 20,30 riceverà la Stella.