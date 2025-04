Casumaro travolge Junior Corticella 4-1 nell'ultima partita casalinga del campionato

casumaro

4

junior Corticella

1

: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Farina, D’Elia (36’st Pencarelli), Correggiari, Catozzo, Barbieri, Daniel (1’st Chinappi), Govoni (40’st Amadelli).

A disp: Pancaldi, Bellodi, Hidri, Taddia, Guernelli.

All. Rambaldi.

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Vespignani, Venturi, Franchini, Lambertini, Grassi (1’st Cinti), Capizzi, Caputo (20’st Ruggeri), Guerra, Coletti (28’st Di Marcello), Bonini (11’st Ceesay, 25’st Sandri)).

A disp: Simoni, Soffritti, Giorni, Querzoli, Ruggeri.

All. Borghi.

Arbitro: Klajdi Gjuzi di Bologna.

Marcatori: 10’pt Vinci, 20’pt Correggiari, 42’pt Venturi, 5’st Barbieri, 38’st Pencarelli.

Note: ammoniti Pansini, Vinci, Benini.

Cala il poker la formazione rossoblù, non lasciando scampo al fanalino di coda Junior Corticella in una gara che per la formazione di Rambaldi aveva solo un significato platonico, ma che è stata comunque onorata.

A giochi fatti sembra una facile vittoria, ma bisogna considerare che la squadra bolognese però era riuscita a mettere in difficoltà una squadra attrezzata come la Comacchiese.

I rossoblù si congedano con una vittoria con largo margine nell’ultima partita casalinga del campionato, dando indirettamente una piccola speranza alla Portuense penultima in classifica, travolta ad Argenta dal Consandolo nel derby salvezza e finita nella fascia della retrocessione diretta.

f. v.