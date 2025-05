Catanzaro batte Cesena 1-0: Iemmello decisivo, Pigliacelli para rigore

catanzaro

1

cesena

0

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione (20’st Ilie), Pontisso (29’st Coulibaly), Quagliata; Iemmello, Biasci (20’st Pittarello). All. Caserta. A disp: Gelmi, Borrelli, La Mantia, Pagano, Seck, Buso, D’Alessandro, Corradi.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Piacentini, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni (14’st La Gumina), Celia (22’st Ceesay); Antonucci (22’st Tavsan), Saric (40’st Berti); Shpendi (14’st Russo). All. Mignani. A disp: Pisseri, Siano, Mendicino, Donnarumma, Francesconi, Pieraccini, Pitti. Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: 9’st Iemmello

Note: al 4’st Pigliacelli ha parato un rigore a Shpendi. Ammoniti Bonini, Iemmello, Adamo, Calò, Ilie, Russo. Angoli 2-6. Recupero 1’pt e 5’st

Shpendi sbaglia, Iemmello no.

I due bomber di Cesena e Catanzaro scrivono le sorti della prima sfida dei quarti playoff di Serie B che manda i calabresi alla semifinale con la Cremonese e fa terminare subito l’avventura della squadra di Mignani. L’attaccante cesenate a inizio ripresa fallisce il rigore del possibile vantaggio (i bianconeri di Mignani dovevano solo vincere, anche nei 120’, per passare) mentre il bomber giallorosso poco dopo timbra in gol che regala il pass alla squadra di Caserta.

Una gara aperta dal palo colto al 9’ dal cesenate Adamo sugli sviluppi di una punizione. Al 36’ annullato per offside il gol di Iemmello, al 38’ bella conclusione di Scognamillo di poco a lato. Nella ripresa dopo 2’ fallo in area di Pompetti su Bastoni, rigore e Shpendi si presenta dal dischetto ma Pigliacelli capisce l’angolino e si distende mandando in corner.

Dallo 0-1 all’1-0 è questione di pochi minuti, al 54’ Quagliata la gira a Pontisso, cross al centro dell’area, capitan Iemmello di testa mette la palla all’angolino sotto la traversa e porta in vantaggio i giallorossi. Il Cesena mette subito Russo e La Gumina per cercare forze fresche e quel pari che varrebbe almeno i supplementari. Entrano poi anche Ceesay e Tavsan, ma i calabresi si difendono con ordine. Al 78’ la conclusione di Saric finisce alta.

All’86’ Pigliacelli riesce a deviare il tiro di Tavsan e dalla bandierina il portiere dice ancora di no a Calò. Nei 5’ di recupero i muro regge e il Catanzaro vola in semifinale. Il Cesena, ultimo avversario del Modena, uscito vincitore nella partita disputatasi martedì scorso al Braglia grazie alla rete siglata nei minuti finali da Antonucci, è dunque eliminato dalla corsa playoff per approdare nella massima serie.