Categoria Under 14. Memorial "Carlo Zecchini». Organizza la Pro Soccer

Un torneo di calcio giovanile per ricordare il grande Carlo Zecchini. Dal 9 all’11 maggio si svolgerà il Memorial Zecchini con squadre professionistiche: Juventus, Empoli, Pisa, Bologna e non solo, per il torneo organizzato dalla Pro Soccer Lab aperto alla categoria under 14. I ragazzi giocheranno allo stadio Zecchini e in altri due impianti di Grosseto in ricordo dell’indimenticato bomber grossetano. L’evento avrà il patrocinio del Comune di Grosseto.

"La prima edizione di questo torneo – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro Soccer Lab – oltre a promuovere i valori dello sport ha lo scopo di creare un vero e proprio punto di riferimento sul territorio per far confrontare realtà importanti di calcio giovanile, nazionali ed internazionali. Vogliamo che questo evento continui anche nei prossimi anni e diventi un appuntamento fisso, per incentivare la crescita di nuovi talenti offrendo loro la possibilità di confrontarsi in un contesto sano e stimolante. Un modo anche per lanciare il nostro territorio in chiave turistica e culturale, oltre che sportiva. Vogliamo promuovere attraverso questo torneo il rispetto, l’impegno e il gioco di squadra: tutti valori che Carlo Zecchini condivideva come atleta e come uomo".

Le partite si giocheranno in tre impianti diversi di Grosseto: nello stadio "Carlo Zecchini", nell’impianto "Nilo Palazzoli" e all’interno del centro sportivo "Frida Bottinelli Brogelli" dell’Invictasauro.