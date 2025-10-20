Caupain è uno spettacolo
Le pagelle: Smith ancora lontano dai suoi standard. Barford, che zampate!
Jaylen BARFORD (20 minuti, 7/11 da 2, 0/4 da 3, 5/5 ai liberi 3 rimbalzi, 2 recuperate, 3 assist, 19 punti) Buone zampate quando conta, e diversi uno contro uno vincenti che danno una bella scossa al pubblico e tengono Varese a distanza. Voto 7.5
Tomas WOLDETENSAE (25 minuti, 2/4 da 2, 3/4 da 3, 8 rimbalzi, 5 recuperate, 13 punti) Vuole fare gran bella figura davanti alla sua ex squadra. Buon per Reggio che può vedere il volto migliore dell’esterno, questa volta anche in fase offensiva. Voto 7
Omar MAININI (1 minuto, 0 punti) N.G.
Troy CAUPAIN (27 minuti, 2/2 da 2, 2/4 da 3, 3 rimbalzi, 3 perse, 9 assist, 10 punti) Partita totale del playmaker, Mvp di serata. Perché segna, fa segnare, difende arcignamente e dirige con la consueta qualità. Voto 7.5
Bryson WILLIAMS (23 minuti, 2/6 da 2, 0/1 da 3, 5/7 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 9 punti) Pasticcia parecchio in taluni frangenti, ma cerca sempre di dare il meglio alla squadra in condizioni tecniche non facili. E stavolta merita la sufficienza Voto 6
Jamar SMITH (16 minuti, 3/5 da 2, 0/1 da 3, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 assist, 7 punti) Di fronte a una vittoria roboante, e di squadra, non si boccia nessuno. Ma il "chirurgo" è decisamente ancora lontano dai suoi standard. Voto 6.
Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 2/2 da 2, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 2 assist, 1 stoppata, 8 punti) Parte male, poi si riprende alla grande sfoderando difesa e intensità. Voto 6.5
El Hadji DEME (3 minuti, 1/2 da 2, 1/1 da 3, 5 punti) Una bella "bomba" all’esordio in stagione. N.G.
Jaime ECHENIQUE (21 minuti, 3/6 da 2, 8/8 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 1 assist, 1 stoppata, 14 punti) Dove non arriva l’atletismo ci mette tecnica e letture di prim’ordine. Lavora bene sotto i tabelloni e si procura tanti viaggi in lunetta. Voto 7
Michele VITALI (21 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 5 punti) Classica partita d’ordine. In più aiuta il gruppo, nei momenti "down, a fare in modo che siano brevi. Voto 6.5.
Pablo ABREU (4 minuti, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 2 punti ) Esordio e primi due punti in Serie A senza paura per il 17enne talento biancorosso. N.G.
Kwan CHEATHAM (24 minuti, 1/3 da 2, 3/5 da 3, 3/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 stoppata, 5 perse, 11 punti) Quando serve la sua mira non tradisce, troppa foga lo porta a commettere falli offensivi in serie che gli tolgono ritmo. Voto 6.5
Gabriele Gallo
Continua a leggere tutte le notizie di sport su