Cavallari:: "Daremo il massimo"

Daniele Cavallari è stato uno dei migliori del secondo tempo di ieri. Una costante proiezione offensiva del difensore mancino che è sembrato a suo agio nel ‘nuovo’ ruolo. "Sinceramente siamo soddisfatti per la prestazione di oggi – sottolinea il centrale arrivato due anni fa – anche se sappiamo che c’è tanto da lavorare. C’è fiducia nel gruppo e ci impegniamo molto sia in gara che in allenamento. C’è stata molta intensità contro una buona squadra e abbiamo fatto ciò che ci chiedeva il mister".

Sul girone non si sbilancia. "Ogni campionato ha sue sfaccettature – prosegue – ma le nostre aspettative alte. Siamo squadra giovane ma con mentalità giusta e la voglia di sacrificarci. Sicuramente daremo il massimo. Non ci poniamo obiettivi ma cerchiamo di vincere più partite possibili. Il concetto generale è quello di vincere cercando sempre di dominare la gara, con possesso palla finalizzato a cercare di mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori. Sono uno dei più esperti? Sì – conclude Cavallari –. Spero di essere leader in campo e cercare di fare il massimo".