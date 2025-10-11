Cavallino di corto muso. Basta un rigore di Cianci per l’ottava meraviglia

di Luca Amorosi

Minima spesa, massima resa. All’ basta un gol su calcio di rigore dopo appena tre minuti per battere il Gubbio e ottenere un’altra vittoria, l’ottava in nove turni, e rimanere in vetta. Il gioco latita, ma gli amaranto hanno avuto il merito di terminare la seconda gara di fila con la porta inviolata. Bucchi aveva scelto la formazione tipo con il solo Varela a sostituire Pattarello per squalifica. Per il portoghese è la prima gara da titolare al Comunale. Pronti via e l’ si guadagna subito un rigore: Bagnolini si addormenta su un retropassaggio e Tavernelli gli soffia il pallone trovando il contatto, confermato anche all’Fvs. Sul dischetto va Cianci, che realizza e trova così la prima rete in amaranto. Non poteva esserci inizio migliore, ma il Gubbio non si scompone e al 13’ sfiora il pari con una punizione di Carraro che Venturi riesce a togliere dalla porta con un colpo di reni. Il Cavallino soffre l’aggressività degli umbri e su una palla persa da Chierico a metà campo rischiano ancora: Tommasini incorna il seguente cross di testa ma Venturi para. Le distanze, complice il gol a freddo, sembrano già saltate e questo, visto il vantaggio, sfavorisce gli amaranto, che faticano a gestire il possesso e imbastire la manovra con raziocinio. Nel finale di primo tempo, comunque, Chiosa e compagni guadagnano metri e creano qualche buon presupposto, come il tiro da fuori di Chierico sugli sviluppi di un corner che termina a lato non di molto. All’intervallo si va sull’1-0 e senza Renzi, uscito per un fastidio muscolare: non era al massimo, al suo posto De Col. In avvio di ripresa altro episodio nell’area di rigore sotto la Sud: gli ospiti chiedono un rigore che dopo consulto al monitor non viene concesso. Pericolo scampato per gli amaranto, che vanno alla ricerca del 2-0 peccando però di cinismo. Al 65’, comunque, il raddoppio arriverebbe con la firma del solito Tavernelli con un destro a giro all’angolino. Il direttore di gara, però, riguardando l’azione, annulla tra lo stupore dello stadio, che non si capacita del motivo. Nel frattempo, Bucchi aveva ridisegnato la mediana con Iaccarino e Meli per Guccione e Chierico. Poco più tardi, esce malconcio anche Varela, sostituito da Dell’Aquila, mentre Cianci lascia il posto a Ravasio. La partita si fa ancora più scorbutica e gli amaranto, nel finale, passano al 3-5-2 con De Col braccetto e Dell’Aquila con Ravasio davanti per coprire meglio il campo e portare a casa l’intera posta: impresa riuscita con qualche affanno. A prescindere dal risultato del Ravenna, il Cavallino andrà in Romagna da capolista.