Cavezzo, ecco Rambaldi. C’è Quarantolese-Cdr

È Sergio Rambaldi il nuovo allenatore del Cavezzo dopo l’addio di Bonissone. Il tecnico ferrarese viene dall’ultima stagione al Masi Torello e prima ha guidato per 3 campionati in Eccellenza il Sant’Agostino. Nel suo passato anche Vigarano, Reno Centese, Santa Maria Codifiume, Molinella e Argentana. "Ringraziamo Bonissone perché si è dimostrato una persona corretta – spiega Simone Vellani, presidente del Cavezzo – abbiamo scelto Rambaldi perché vogliamo e pensiamo di avere le credenziali per salvarci". Rambaldi sarà tesserato da lunedì e domani a Castelnuovo andrà in panchina un tecnico del settore giovanile". Per la panchina del Castellarano invece in pole Claudio Nannini e Andrea Capanni.

Anticipi. Sono 9 le gare in campo oggi alle ore 15. In Promozione il derby fra la Quarantolese e Cdr Mutina mette di fronte due squadre in cerca di riscatto. In Prima ’C’ il Ganaceto gioca il big match sul campo della capolista Masone a +1, col sogno di andare per una notte al comando. In Prima ’D’ Colombaro-Ubersetto, in Prima ’F’ Nonantola-Bondeno. In Seconda ’E’ Spezzanese-La Veloce, in Seconda ’F’ Carpine-San Paolo (18,30 a Soliera), in Terza ’A’ Real Modena-Academy e in Terza ’B’ Manzolino-San Vito e Baracca Beach-Possidese (15,30). Eccellenza. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente per le gare di domani (14,30) e le ultime dai campi. Cittadella-Montecchio 1: senza Rosa, Iodice e Pivetti la capolista cerca la nona vittoria di fila. Colorno-Castelfranco X: la Virtus deve fare a meno di Savino e Pepe, ce la fanno Bertetti e Palmiero. Salsomaggiore-Formigine 1X: Sarnelli non ha Ashong e Ricaldone verso il recupero Pappaianni, Puglisi e Iattici. Agazzanese-La Pieve 1: Rosi non ha Bojardi, Lo Bello, Ortensi e Cehu, torna Cheli. Terre di Castelli-Nibbiano 1X: Domizzi rinuncia a Iori (altri 20 giorni out per una lesione all’adduttore), Operato, Auregli e Saccani. Promozione. Vezzano-Camposanto X, Fiorano-Castellarano X2, San Felice-A. Montagna 1, Castelnuovo-Cavezzo 1, Quarantolese-Cdr Mutina (oggi) X2, Bibbiano-United Carpi 1, Sanmichelese-Sp. Scandiano X, Nextgen-Arcetana 2.