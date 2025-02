Cazzadore fa doppietta, tre punti al Sant’Agostino

Sant’Agostino 2 Russi 0: Costantino, Valesani, Pinca, Pellielo, Di Bari, Armaroli, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Corsi, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Masiero, Bergami, Landi, Tassinari, Anostini, Franchi, Laurenti. All: Biagi

RUSSI: Sarini, Gualandi, Dradi, Bertoni, Colombo, Ferretti, Guidi, Santomauro, Brigliadori, Lanzoni, Saporetti. A disposizione: Scardovi, Nicolosi, Gramellini, Guli, Zela, Cobrescu, Venturi, Salomone, Barone. All: Ferrario

Arbitro: Giovanni Roli della sezione di Modena

Marcatori: 56’ rig. Cazzadore, 80’ s.t. Cazzadore (SA).

Il Sant’Agostino vince contro il Russi grazie alla doppietta di Cazzadore e si lascia alle spalle la crisi di risultati. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’, venticinquesima del campionato di Eccellenza, i ramarri si sono presentati a questa partita con alcune assenze, mentre Landi e Laurenti sono partiti inizialmente in panchina. Uno scontro diretto contro il Russi per uscire dalla zona ‘calda’ dei play out, che ha visto la prima vittoria per l’allenatore Biagi e tre punti preziosissimi per i ramarri.

La cronaca della gara ha visto nella prima parte un equilibrio con le due squadre che faticano nella fase offensiva. I padroni di casa esercitano un maggiore possesso palla e determinazione alla ricerca del vantaggio, che non arriva per alcune imprecisioni e parate del portiere romagnolo Sarini. Tra i ramarri alcune conclusioni di Cazzadore, ma senza incidere. Nella ripresa partono subito forte i padroni di casa, che appaiono più determinati. Al 56’ sbloccano il risultato i ramarri. Il direttore di gara fischia un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, sul dischetto si presenta Cazzadore, che supera Sarini. A questo punto cambia l’inerzia della gara, con il Sant’Agostino che spinto dall’entusiasmo cerca la seconda rete, senza riuscirci. La formazione romagnola, invece, ci prova in qualche occasione in ripartenza, ma è attento Costantino. La partita si chiude praticamente all’80 con il raddoppio dei padroni di casa. Protagonista ancora una volta è l’attaccante Cazzadore, che riesce a sorprendere con un preciso colpo di testa il portiere del Russi, per la sua doppietta personale di giornata. Nei minuti finali prova a reagire il Russi, ma senza trovare la rete. Al triplice fischio del direttore di gara ad esultare è il Sant’Agostino, che dopo diverse sconfitte consecutive sale in classifica a 29 punti, portandosi fuori dalla zona play out superando in un colpo solo tre formazioni, lo stesso Russi, poi Solarolo e Massa Lombarda.

Mario Tosatti