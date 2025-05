CdA della Recanatese: Guzzini pronto a lasciare, incerto il futuro del club

Stasera è convocato il CdA della Recanatese in quello che potrebbe essere l’ultimo atto della "gloriosa" gestione Guzzini. Nessuno, ragionevolmente, si attende miracoli ed il Presidente rimetterà, irrevocabilmente, il mandato dopo anni, a dir poco, ruggenti. Sulle motivazioni si possono solo fare delle supposizioni ma resta la realtà di un percorso che non poteva proseguire all’infinito, se non altro per crudeli ragioni anagrafiche.

Il vero quesito piuttosto è se il Patron per antonomasia si disimpegnerà del tutto oppure troverà la modalità per restare vicino ai colori sociali che lo hanno visto protagonista in tutte le vesti, in primis in quelle di promettente virgulto del vivaio di fine anni Cinquanta, prima che la professione lo assorbisse completamente. La questione, com’è facilmente immaginabile, è delicatissima perché coinvolge aspetti affettivi non secondari e per il fatto che Guzzini comunque lo abbiamo visto, anche di recente, estremamente partecipe alle sorti del "suo" club.

Tutto lo staff, nel frattempo, è, ansiosamente, "alla finestra", attendendo le decisioni che verranno prese. L’ipotesi meno augurabile è ovviamente quella di consegnare tutto, armi e bagagli, al sindaco che si ritroverebbe tra le mani una pesantissima patata bollente, visti anche i costi di gestione tutt’altro che dilettantistici. Concretamente poi le istituzioni possono solo sensibilizzare ma gli imprenditori che possono essere disponibili ad avvicinarsi al calcio sono, sempre di più, merce rara.

Qualcosa, sottotraccia, si è mosso per dare continuità al movimento: si sono fatti anche un paio di nomi, più o meno attendibili ma sono esclusivamente contatti informali che non è nemmeno il caso di definire embrionali che si fanno giusto per tastare il terreno. Nessun riscontro concreto invece hanno trovato le voci di un possibile avvicinamento con una Società di massima serie che sono da ritenere quindi prive di fondamento.

Insomma si pende dalle labbra di Guzzini e solo dopo che le sue intenzioni si saranno chiaramente manifestate i soci decideranno come muoversi ed eventualmente assumersi le loro responsabilità.

Nel frattempo l’attività giovanile prosegue con la Juniores che ha asfaltato il Cynthialbalonga nella prima gara del triangolare nazionale e davvero non si debbono mettere limiti alla Provvidenza e le ragazze del vivaio che continuano a mietere successi un po’ su tutta la linea.