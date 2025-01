Cdr, il gol è al minuto 85. Una rete che vale il +12

colombaro

COLOMBARO: Toni, Cornia (45’ st Francioso), Vandelli, Gazzotti, Acanfora (44’ st Schenetti), Malavasi, Calò, Savarese (41’ st Bernardo), Sula, Rispoli (44’ st Parisi), Montorsi (18’ st Pacilli). A disp. Tosi, Borelli, Sganzerla, Barbu. All. Antonelli.

CDR MUTINA: Schena, Vacondio, Vignocchi, Gollini (18’ st Teggi), Ognibene (25’ st Muratori), Ricaldone, Turci, Caselli, Corbelli, Cavani (45’ st Veneri), Panzanato (33’ st Gualdi). A disp. Tagliavini, Lazzaretti, Sejdiraj, Andreoli, Tagliavini. All. Paganelli.

Arbitro: Sirotti di Cesena

Reti: 40’st Gualdi

Note: ammoniti Acanfora, Malavasi, Toni, Gazzotti, Teggi

È un successo di sofferenza quello con cui la capolista Cdr Mutina sbanca grazie a Gualdi a 5’ dalla fine il campo del fanalino Colombaro e con la quinta vittoria di fila allunga a +12 sulla seconda, sfruttando il ko del Castellarano. Al 12’ colpo di testa di Acanfora che sfrutta il cross di Vandelli, ma Schena si supera e devia.

Al 27’ contropiede Colombaro con Calò che salta il suo marcatore ed arrivato davanti a Schena calcia forte, ma anche questa volta il portiere si fa trovare pronto e para. Dopo poco altro contropiede, ma questa volta Cdr, innescato da Caselli, il pallone arriva poi a Corbelli che calcia, ma a portiere battuto il tiro viene fermato sulla riga da Malavasi. Allo scadere Turci in mischia manda fuori. La ripresa inizia con la grande occasione Cdr con Corbelli che dal centro dell’area riesce a girarsi e a calciare ma la conclusione sfiora il palo. Al 55’ Savarese manda sopra la traversa. Al 73’ Corbelli svetta in area ma il colpo di testa viene fermato sulla riga da Toni. Al 77’ grandissima occasione Colombaro con Sula che in area riesce a scartare due avversari ma il tiro è debole e finisce fuori.

Al minuto 85 arriva il vantaggio ospite con il neo entrato Gualdi che da fuori area calcia preciso e mette il pallone all’angolino. Dopo 8 minuti di recupero arriva il triplice fischio che premia la Cdr e toglie a un Colombaro combattivo un punto che avrebbe meritato.