Cdr, missione Eccellenza. Chiarabini ds con Pivetti

L’Atletic Cdr Mutina ha rinforzato l’organico societario e tecnico per l’Eccellenza. Al fianco del ds Pier Francesco Pivetti lavorerà l’altro ds Fabio Chiarabini, reduce dalla stagione al Baiso ed ex Carpineti, Castellarano, Bagnolese ed Arcetana. Il vice di mister Paganelli sarà Davide Fraccaro, ex giocatore del Sassuolo in C2, già da allenatore e vice fra Polinago, Bagnolo e Casalgrande. In Prima il Lama dopo la salvezza va verso il rinnovo con mister Cabri, con cui ci sarà a breve un incontro. Ufficiali anche Beppe Greco a Soliera (pronta a rilevare il titolo di Promozione del Ganaceto) e Francesco Luppi (ex Medolla e Quarantolese) alla Mirandolese. In Seconda ufficiale la conferma di Davide Orlandi al Piumazzo, al Real Dragone dopo l’impresa salvezza mister Tommy Barbieri si è preso 15 giorni di tempo, poi si vedrà con la società per definire un eventuale proseguimento. Intanto alla United Carpi si pensa alla triade ex Ganaceto Virgilio, Zannoni e Celeste.

Solignano. In merito all’intervista uscita ieri di mister Luca Modonesi, l’ex tecnico biancazzurro Matteo Gozzi ha voluto fare alcune puntualizzazioni sulla chiusura del suo rapporto col club. "Volevo precisare che io e il mio staff – ci scrive – siamo stati lasciati a casa il 28 gennaio dopo la partita con la Vis San Prospero quando eravamo ancora fuori dai playout e stavamo rispettando quello che la società ci aveva chiesto. La squadra è rimasta per 10 giorni in autogestione con il solo preparatore atletico e Modonesi ha svolto il primo allenamento il 7 febbraio. Ancora non riesco a capire il reale motivo di questo esonero perché non c’era niente che potesse portare a questa soluzione. Non avevo discusso con nessuno in società, non avevo discusso con nessun giocatore ma soprattutto stavo rispettando quello che la società mi aveva chiesto a maggio. Detto questo sono ancora molto deluso per questo epilogo".

Supercoppa. Si gioca stasera alle 20 a Riale la Supercoppa fra Correggese e Tropical Coriano vincitori dei due gironi di Eccellenza, organizzata dall’associazione Quarto Tempo, con l’intero incasso (10 euro l’ingresso) che sarà devoluto all’associazione Nyumba Ali di Bologna.