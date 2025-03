Cdr sorpresa dalla Riese: "Terna non all’altezza"

cdr mutina

CDR MUTINA: Chiossi (46’ Schena), Vacondio (64 Sejdiraj), Ligabue, Gollini (23’ Vignocchi), Muratori, Ricaldone, Gualdi, Caselli, Corbelli (70’ Teggi), Hoxha, Panzanato (46’ Turci F.). A disp. Ognibene, Tagliavini A., Cavani, Veneri. All. Paganelli

RIESE: Codeluppi, Incerti (75’ Turci E.), Coughi, Owusu, Malavolti, Notario, Mazzoli (79’ Amura), Boschetti, Fantastico, Candeloro (80’ Carretti), Iemmi (64’ Davoli). A disp. Tosi, Coviello, Mussi, James, Valenti. All. Nazzani

Arbitro: Palombo di Ravenna

Reti: 1’ Mazzoli, 14’ Gualdi, 56’ e 61’ Fantastico Note: espulso al 10’ Muratori, ammoniti Ricaldone e Vacondio

La terza sconfitta stagionale per mano della Riese è carica di rabbia in casa Cdr Mutina, anche se la squadra di Paganelli in classifica resta saldamente lanciata verso l’Eccellenza dopo il secondo pari di fila del Castellarano secondo, che mantiene il prezioso +11 degli orange sui reggiani a 7 gare dalla fine.

"Sicuramente non è stata una delle nostre migliori prestazioni – attacca il direttore sportivo della Cdr Mutina – Pier Francesco Pivetti –, mentre la Riese ha messo in campo un’aggressività calcistica che ha fatto la differenza, meritando la vittoria. Pensiamo però che con una prestazione di maggiore spessore e qualità da parte della terna arbitrale il risultato avrebbe potuto essere differente, perché – recrimina il dirigente in merito all’arbitraggio – alcune scelte, a nostro avviso meritevoli di interventi sanzionatori, avrebbero permesso alla gara di svolgersi col necessario equilibrio che invece è mancato".

Alla Riese, che aveva colto solo 2 punti nelle ultime 4 gare, sono bastati 50 secondi per sbloccarla, con Mazzoli abile in area a battere Chiossi, praticamente subito al ’pronti via’. La risposta orange passa al tiro alto di Hoxha al 4’, ma il rosso a Muratori al 10’ per un fallo sull’uomo lanciato a rete mette la gara in salita, anche se la Cdr trova il pari con Gualdi, imbeccato da Gollini. Poco dopo ancora Gualdi di testa trova la parata di Codeluppi, poi ci provano Ricaldone di testa (out) e Hoxha.

Nella ripresa sale in cattedra Fantastico: il bomber rossonero al 56’ segna di testa in area piccola, poi si ripete al 61’ per il gol che chiude la gara. La Cdr tenta una reazione e al 62’ Hoxha firma il 2-3 ma la rete viene annullata per offside.

Nel finale arrivano le occasioni di Turci, Vignocchi e la traversa di Teggi che non cambiano il 3-1.