C’è distanza tra Maceratese e Ciabuschi

L’allenatore Possanzini chiede l’attaccante, il dg Serangeli conferma che si sta cercando una punta e i tifosi si attendono l’arrivo di un giocatore di categoria, insomma di una certezza così come è stato Cognigni nella passata stagione. Il nome più gettonato è quello di Ciabuschi, ma anche l’ultimo contatto con il giocatore non è andato a buon fine essendoci ancora distanza tra offerta e richiesta. Non è nemmeno da escludere che la società faccia uno sforzo per accontentare il calciatore e battere la concorrenza di altri club che hanno messo gli occhi sul giocatore che non rientra più nei piani dell’Atletico Ascoli. A un certo momento è spuntato il nome di Davide Rosso, ma il giocatore ha firmato per la Union Clodiense. Insomma la ricerca continua per dare all’allenatore quel giocatore richiesto perché manca uno con quelle caratteristiche in una rosa in cui abbondano gli esterni. Domenica alle 15 all’Helvia Recina Pino Brizi ci sarà l’Ancona che ieri ha eliminato l’Atletico Ascoli dalla Coppa Italia.