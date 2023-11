C’è il derby al Polisportivo. La Civitanovese vuole restare in vetta. Il Tolentino deciso a risalire la china

CIVITANOVA

"Attenzione, affrontiamo una squadra con valori importanti nel suo momento migliore". È l‘avvertimento di Marco Passalacqua, difensore della Civitanovese, sulla sfida odierna, con i rossoblù impegnati in casa contro il Tolentino (ore 15). Per la gara, è stato convocato il centravanti Stefano Spagna, che negli ultimi giorni si era allenato in gruppo, ma forse è ancora presto per vederlo in campo, mentre non sono a disposizione il trequartista Alex Strupsceki e il centrale difensivo Andrea De Vito. Escluse ulteriori defezioni. "Sicuramente – dice Passalacqua - non sarà una partita da prendere sotto gamba; sono convinto che i cremisi faranno di tutto per mettere in fila diversi risultati utili". Effettivamente, Frulla e compagni ereditano due vittorie importanti, contro Urbino e Urbania, e sono saliti a quota 12 punti in classifica. Nelle ultime settimane, al Tolentino è approdato l’ex attaccante rossoblù Martin Garcia. "Ritrovare contro Garcia? La fortuna – afferma il difensore classe 1997 – è che è un po’ lo conosciamo, ma è anche vero che lui conosce noi. Comunque sarà bello incontrare di nuovo un amico, che ha fatto parte del nostro gruppo". La capolista Civitanovese, con dieci lunghezze in più dei cremisi, è reduce dal pareggio di Castelfidardo (1-1, ndr). "Contro i fidardensi – riflette poi il calciatore ex Fermana e Montegiorgio – siamo partiti molto sotto tono, non come al solito. Poi, abbiamo fatto passare il momento e nella ripresa c’è stata una reazione forte, che ci ha permesso di centrare il pareggio. Alla fine, nella foga di segnare, avremmo potuto anche prendere il gol, ma nel complesso il punto ci ha soddisfatto". Dove migliorare? "Credo - conclude - che non potevamo ottenere più punti di quanti ne abbiamo già fatti, tuttavia guai a ripetere approcci come quelli di Castelfidardo".

Francesco Rossetti