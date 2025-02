C’è il derby di Promozione. Pietrasanta contro Forte

Tutto pronto per il derbyssimo versiliese di Promozione che va in scena oggi nell’anticipo del sabato della 24ª giornata (la nona del girone di ritorno). Pietrasanta-Forte dei Marmi è partita attesissima per tanti motivi.

All’andata vinsero 2-1 i pietrasantini al “Necchi-Balloni“ grazie alla doppietta di Alessandro Remedi (in foto); la rete fortemarmina, nel finale, fu di Scaranna che poi ha cambiato maglia.

Oggi ci si gioca tanto: i biancocelesti per il 1° posto e gli squali per i playoff. Il campionato vede grande bagarre in testa alla classifica: da sola comando c’è la Real Cerretese con 50 punti, seguita a 47 dal Pietrasanta e a 46 dal San Giuliano (e domani c’è proprio lo scontro diretto San Giuliano-Real Cerretese). Poi a 37 punti (che però sarebbero 47 sul campo, visto il -10 di penalizzazione... che potrebbe poi anche essere ridotto) c’è la Lunigiana Pontremolese mentre a quota 36 ecco un terzetto in lotta per il quinto posto con Forte dei Marmi, Larcianese e Urbino Taccola (trascinato dai 7 gol del recente periodo di Chicchiarelli, ex Viareggio). E occhio a 35 anche al Cubino (domani c’è anche Cubino-Urbino Taccola).

Qui Pietrasanta. Il tecnico Giuseppe Della Bona è ancora alle prese con l’assenza del difensore Terigi, cui potrebbe sommarsi pure quella del 2005 Bartoli dopo il taglio alla fronte rimediato domenica scorsa nella sconfitta 2-1 sul campo del Firenze Ovest. Dubbi sul modulo e su alcuni intrepreti. Come quota potrebbe giocare il 2006 Sessa. Da capire se sarà 3-5-2 o 4-3-3 mutabile in 4-3-1-2 in base ai movimenti di Szabo e Mattiello che sono le pedine chiave dell’attacco. Potrebbero partire in panchina capitan Ceciarini e Bruzzi.

Qui Forte. L’allenatore Luca Cagnoni non recupera Rodriguez e inoltre si è fermato Seriani. Potrebbe avere più minutaggio, ma a gara in corso, il recuperato capitan Lossi. In mediana dovrebbero esserci ancora Del Soldato e Minichino (panchina per Papi?), con l’ex più recente Diego Bresciani avanzato sulla trequarti. Il sistema di gioco potrebbe virare verso un 4-3-3.