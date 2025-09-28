C’è il derby per la Sansovino. Sangio, occhio ai tanti ex

di Massimo Bagiardi

Dopo due giornate di campionato ancora a secco di punti, così come la casella dei goal fatti, la Sangiovannese è attesa oggi da una delle trasferte più insidiose del girone. Gli azzurri (nella foto il capitano Manes) scenderanno in campo a Monte San Savino, alle 15, contro gli arancio-blu guidati dal valdarnese Giacomo Chini, formazione che può contare su diversi ex biancazzurri – Timperanza (nella foto a destra), Piantini, Bega e Iacomoni – e che non nasconde ambizioni di vertice, puntando al salto in serie D dopo la recente promozione conquistata lo scorso aprile. Quella di oggi sarà la prima delle due sfide ravvicinate con i savinesi: mercoledì, infatti, al "Fedini" è in programma la gara secca degli ottavi di Coppa Italia. Per la Sangiovannese l’obiettivo è chiaro: tornare dalla Valdichiana con un risultato positivo che possa ridare ossigeno alla classifica e morale al gruppo.

Se nella gara d’esordio il Grassina ha messo in evidenza la propria superiorità diversa è stata la prestazione di domenica scorsa, quando l’Antella ha conquistato tre punti soprattutto grazie a un episodio favorevole e alla qualità di bomber Chiaramonti. Ora serve soltanto girare un po’ pagina proprio come vorranno fare i padroni di casa, alla ricerca del primo successo davanti al pubblico amico che permetta di rilanciare le proprie ambizioni in un torneo dove, probabilmente, sarà difficile almeno in queste battute iniziali individuare una compagine che possa fare più la voce grossa delle altre contendenti alla vittoria finale. Tra gli azzurri di Calderini c’è una novità; è stato infatti ufficializzato l’arrivo del trequartista classe 2007 Niccolò Danesi che la società hs tesserato dal Prato.

Tra i convocati si rivedono anche Noferi, Jrad ma soprattutto l’attaccante Borri che, non ancora al 100% della condizione, partirà sicuramente in panchina. È stato fermo per infortunio oltre un mese a causa della distorsione al collaterale del ginocchio rimediata in coppa con la Castiglionese. L’allenatore del Marzocco confermerà il 3-5-2 visto all’opera in queste prime gare ufficiali della nuova stagione.