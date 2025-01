C’è il San Piero in casa della capolista Sansovino. Per l’Alberoro in arrivo il Casentino Academy

Come la Castiglionese in Eccellenza ecco la Sansovino in Promozione intenzionata a ripartire subito mettendosi alle spalle il passo falso di domenica scorsa contro un Casentino Academy bestia nera dei savinesi in campionato. La Sansovino, prima della classe con tre punti di margine sul Casentino, ospita questo pomeriggio alle 14.30 il San Piero a Sieve, quinto a dieci punti di distanza. Una partita da non fallire per lanciare un messaggio alle inseguitrici e provare magari a riportare a sei le lunghezze di distacco. Il Casentino ovviamente proverà a mantenere la velocità di crocera puntando all’intera posta in palio in casa però di un Alberoro che potrebbe dare non pico filo da torcere. Occhi puntati a Subbiano dove i locali di Guidotti, con un Cai in grandissima forma nelle ultime uscite, attendono il Montagnano di Giusti. Due squadre che hanno bisogno come non mai di punti per i rispettivi obiettivi. Il Subbiano per la salvezza, i torelli per molto di più se possibile. Intanto il Viciomaggio reduce dallo scontro diretto vinto contro il Torrita andrà a fare visita alla Settignanese con il chiaro obiettivo di provare ad allungare la seire utile. Il quadro si completa con Audax Rufina-Pontassieve, Fiesole-Alleanza Giovanile e Luco-Chiantigiana oltre a Torrita-Pienza.