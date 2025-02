C’è Lampo-Montecatini. Scintille per la salvezza

Torna in campo domani (ore 15) la Promozione. Nella ventiquattresima giornata trasferta che scotta per il Valdinievole Montecatini (24 punti) che a Lamporecchio (27) va a giocarsi un derby dal valore doppio. I tre punti sono l’ imperativo della squadra biancoceleste per agganciare i rivali e cercare di allontanare la zona rossa della classifica. Rinfrancati anche se amareggiati dal pareggio col quotato San giuliano la squadra è pronta a dare battaglia per cercare in trasferta quei tre punti che mancano da troppo tempo. Il direttore generale Simone Mariotti si aspetta una prestazione d’ orgoglio a dimostrazione che la squadra è pronta a lottare: "I rendimenti migliori li abbiamo avuti tra le mura amiche – ha commentato –. Dobbiamo andare a giocare a Lamporecchio cercando di fare la partita per ottenere almeno un pareggio. La squadra è super motivata, la Lampo Meridien arriva da una vittoria importante e sarà motivata a proseguire su quella strada, ma i nostri ragazzi non sono da meno. Siamo fiduciosi. L’unico assente sarà Fanti. Vogliamo quanto prima raggiungere la salvezza". Dopo l’importante successo esterno, conseguito sul campo del Marginone, i ragazzi la Lampo Meridien di Bartolozzi affronta un derby della Valdinievole che sa di gara decisiva per indirizzare la stagione. Sulla formazione che scenderà in campo mister Bartolozzi non ha problemi, avendo a disposizione l’intera rosa di giocatori.

Domenica la Larcianese giocherà la prima di due partite consecutive in casa. Si parte domani contro il Marginone 2000, sabato 1 marzo invece ci sarà l’anticipo con il San Giuliano. Per la gara con il Marginone mister Cerasa non avrà a disposizione il centrocampista Salerno, che dovrà stare a riposo per altri dieci giorni. A completa disposizione l’altro centrocampista Seghi, pienamente recuperato e già presente domenica scorsa in panchina a Forte dei Marmi.

Dopo aver pareggiato per 1-1 allo Strulli, Intercomunale Monsummano e Casalguidi vanno in campo questa domenica, per giocare le rispettive gare. Sono due scontri salvezza importantissimi. Il Casalguidi di Benesperi attende in casa il Firenze Ovest, squadra che occupa la quattordicesima posizione nel girone A e che è reduce dal successo conquistato contro il molto più quotato Pietrasanta. Vincere per i canarini, vorrebbe dire fare un passo importante verso la salvezza e mettersi alle spalle il brutto momento fin qui vissuto. Gli amaranto di mister Scintu invece sono ospiti del Viaccia, ultimo in classifica e con soli 9 punti all’attivo. In caso di successo, i monsummanesi farebbero un bel salto in avanti in classifica.

Stefano IncerpiMassimo Mancini