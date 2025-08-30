C’è l’Atletico Ascoli in Coppa Italia. "La Maceratese non cambia idea. Proveremo a imporre il gioco»

"L’Atletico Ascoli cercherà di limitare le nostre caratteristiche e punti di forza, ma noi dobbiamo cercare di proporre il nostro calcio contro qualsiasi avversario". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, parla del match esterno di domani alle 16 in casa dell’Atletico Ascoli. "Ora siamo in una categoria superiore – aggiunge – e gli avversari potrebbero costringerci a fare altro e la difficoltà è quando non riesci a fare la gara che vorresti".

La Maceratese è abituata a costruire la manovra dal basso, può capitare che gli altri portino un pressing asfissiante avanti impedendo la solita costruzione ed ecco la necessità di un’alternativa. "Non credo che sia una questione di alternative ma di spazi determinati da come si costruisce la manovra, da come portano il pressing gli altri. Si dovranno attaccare altri spazi se capita una squadra che pressa una formazione che costruisce il gioco dal basso, come noi".

Domani i biancorossi si troveranno di fronte un Atletico Ascoli indicato dagli addetti ai lavori come una delle pretendenti per la vittoria finale. "È una squadra che viene da campionati con la stessa guida tecnica, è una formazione rodata come organizzazione di gioco, che ha inserito nel tempo giocatori importanti e funzionali alla sua idea di calcio. Avremo un altro punto di riferimento per la categoria".

Insomma, un altro test importante che segue quello a Recanati dove è andato tutto bene. "I giocatori hanno disputato una gran partita giocando bene e vincendo con merito. Per cultura non ci sentiamo appagati per la vittoria, ma contenti. Da tempo la testa è proiettata solo alla gara di domani". Possanzini indica cosa l’ha soddisfatto al Tubaldi, oltre al risultato. "L’atteggiamento, la voglia di rispettare la nostra idea che piano piano stiamo ricostruendo".

Pochi giorni fa i biancorossi hanno disputato un allenamento congiunto a Camerino che può essere anche l’occasione per mettere in difficoltà l’allenatore da parte di chi non è partito titolare nella gara precedente. "Ci serviva innanzitutto per alzare il minutaggio e impiegare chi aveva accusato qualche problema. Come tutti i test ha dato utili indicazioni sul livello generale, ma niente di più. La gara è il mezzo migliore per mostrare qualità, c’è chi sta meglio e chi non è ancora in condizione. È presto per dare giudizi su un giocatore, ora è il momento di spingere e pensare all’impegno successivo".

È arrivato Cusin, un portiere del 2005, quando lei auspicava un 2007 per la regola degli under. "Serviva innanzitutto un portiere bravo e Cusin lo è, poi è anche un under. Un portiere 2007 ci avrebbe permesso altre cose, ma prima di guardare l’annata occorreva vedere le qualità. Il portiere è fondamentale e quando non siamo riusciti a trovare un 2007 con certe caratteristiche era giusto prendere in considerazione un’annata differente. Cusin è bravo, ha esperienza pur essendo giovane e ci dà alternative".

Il ritorno in campo di Nasic potrebbe essere un acquisto. "È rientrato in gruppo in settimana e credo che nel giro di un mese possa essere in condizione, l’infortunio è alle spalle ma occorre vedere come reagisce in allenamento".