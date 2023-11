C’è l’ostacolo Trestina per il Montevarchi. Calori ritrova Francalanci e punta al blitz

di Giustino Bonci

Alla ricerca del settimo sigillo, inteso come risultato utile consecutivo, l’Aquila oggi sbarca in Altotevere per affrontare al Lorenzo Casini il Trestina di Ciampelli reduce dalla sconfitta immeritata di Orvieto. Alle 15 i rossoblù, con il lutto al braccio in memoria di Fabio Cappelli prematuramente scomparso in settimana, affronteranno dunque una squadra vogliosa di riscatto e che nel precedente confronto è stata penalizzata anche dalle assenze. A proposito di defezioni e di rientri, il tecnico Calori non potrà schierare Max Benucci, il jolly d’attacco autore del gol del 2-0 con il Poggibonsi ed espulso poco dopo per un secondo cartellino giallo. Tornerà a disposizione nel turno di Ognissanti, mercoledì, quando al Brilli Peri si presenterà il Ghiviborgo. All’assenza pesante in avanti di uno degli aquilotti più in forma farà da contraltare in un reparto diverso, il ritorno di Francalanci, il centrale difensivo di riferimento e l’ex Scandicci dovrebbe riprendere il suo posto al centro della retroguardia sebbene Artini lo abbia sostituito con efficacia a Figline e con i giallorossi senesi.

Arruolabile, in difesa, l’under Messini, bloccato domenica scorsa da un problema fisico. Era rimasto ai box per infortunio pure l’attaccante Carnevali che tuttavia si accomoderà in avvio in panchina visto che il centravanti prescelto negli undici di partenza sarà quasi certamente Priore Il 2002 di Assisi prelevato dalla Virtus Verona ha segnato del resto due reti pesanti di fine nelle ultime partite. In alternativa, però, non essendoci Benucci, va tenuta presente un’altra opzione, ovvero un tridente Boncompagni-Priore-Carnevali. Ad ogni modo, nella sfida che sarà preceduta da un minuto di raccoglimento sempre per Cappelli, mister Calori avrà finalmente una certa varietà di scelta per la formazione-base e per cambi eventuali in corso d’opera. A parte i lungodegenti Jukic e Nannini, mancherà soltanto l’ex Pontedera Ciofi. Si sta allenando da diversi giorni in gruppo lo stesso Milton Borgarello, finora mai in campo tra squalifica e infortunio e la mezzala, un altro giocatore molto atteso, è in lista. Probabili, a conti fatti, alcuni avvicendamenti nello schieramento fermo restando il modulo collaudato 3-4-3. Previsto un buon numero di tifosi montevarchini al seguito.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SPORTING TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Irione, Soldani, Contucci, Bucci; Omohonria, Farneti, Gramaccia; Morlandi, Tascini, Belli. All.: Ciampelli.

AQUILA (3-4-3): Spurio; Stefoni, Francalanci, Messini; Lischi, Muscas, Conti, Casagni; Boncompagni, Priore, Carnevali. All. Calori.

Arbitro: Buzzone di Enna.