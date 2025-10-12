C’è Tuttocuoio-Pistoiese. L’obiettivo è ritrovare il feeling con la vittoria ’Pareggite’ da cancellare

Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, la Pistoiese torna in campo per la settima giornata del girone D di Serie D e lo fa di nuovo in trasferta. A ospitare gli arancioni, oggi alle ore 15, sarà il Leporaia di Ponte a Egola, fortino del Tuttocuoio allenato da Aldo Firicano. La Pistoiese, proprio alla luce della sfida di mercoledì col Tau Altopascio, ha avuto la settimana ‘corta’ per preparare una partita sulla quale, fino a venerdì, vi erano incognite anche in merito al terreno di gioco sul quale si sarebbe dovuto disputare l’incontro. Alla fine però la società neroverde ha chiarito la propria posizione col Comune di San Miniato e, dopo aver giocato i primi match al Mannucci di Pontedera, tornerà al Leporaia per disputare le sfide interne.

In casa arancione, dopo i due pareggi con Piacenza e Pro Palazzolo, l’obiettivo è tornare a vincere. "Il nostro obiettivo è ovviamente portare a casa i tre punti – ha confermato Antonio Andreucci nella conferenza stampa della vigilia – e farlo dovremo replicare le ultime prestazioni disputate, sia sul piano dell’atteggiamento e delle occasioni create. Detto ciò, ogni partita fa storia a sé e con il Tuttocuoio non potremo permetterci cali di concentrazione. Giocheremo su un terreno di gioco che non è il nostro e contro una squadra che ha bisogno di fare punti visto che si trova all’ultimo posto in classifica. Al netto della posizione in graduatoria, la squadra neroverde ha giocatori esperti come Vecchio, Fino, Di Stefano e giovani interessanti come Sichi".

Già a fine agosto, nella partita di Coppa Italia, il club della presidente Paola Coia aveva saputo mettere in difficoltà la Pistoiese con un gioco fatto di corsa e intensità. "Conosciamo le insidie della partita – ha ribadito Andreucci – e sappiamo che sarà importante adattarsi a tutte le situazioni di gioco. Siamo in Serie D ed è fondamentale essere capaci di prendere confidenza col terreno di gioco il prima possibile. Tutte le partite sono importanti in questa categoria e nessuna gara è vinta in partenza. Guardare cosa fanno gli altri sarebbe un errore: il pensiero principale dev’essere sempre rivolto a noi stessi e alla nostra prestazione nei novanta minuti".

Nel parlare dello stato di forma della sua Pistoiese, il tecnico arancione ha sottolineato l’importanza di allenarsi in un impianto come Pistoia Ovest: "In questi giorni abbiamo lavorato veramente bene in una struttura che ci sta dando molto. Spero che il progetto sulle infrastrutture possa portare dei benefici non solo a noi ma anche alle squadre giovanili e a tutta la città. Detto ciò, abbiamo recuperato tutti i ragazzi tranne Brugognone, che comunque ha ottenuto l’idoneità ed è tornato ad allenarsi col gruppo. Diallo e Alagna avevano preso alcuni colpi in Coppa ma sono rientrati a pieno regime, lo stesso vale per Bertolo che si è allenato nei giorni scorsi insieme alla squadra: valuteremo se impiegarlo già col Tuttocuoio o aspettare. Accardi e Biagi sono recuperati e hanno più minuti nelle gambe rispetto a quanto fatto mercoledì, poi valuterò il loro impiego anche in base all’andamento della partita. Simone (Biagi, nda) è un giocatore che ha caratteristiche importanti, viene da un periodo di stop ma conto che possa giocare più che ad Altopascio".

Michele Flori