C’è Villa San Martino-Fano. Campo sotto "assedio"

Scatta oggi pomeriggio a Villa San Martino di Pesaro (calcio d’inizio alle 16,00) la nuova stagione dell’Alma Fano in Promozione. I granata se la dovranno vedere contro il Villa San Martino nella gara di andata dei sedicesimi di Coppa Italia. Mister Mirco Omiccioli ha convocato 22 giocatori, lasciando a casa Andrea Omiccioli, Pierpaoli e Gucci che ancora non sono in perfette condizioni fisiche. Secondo il medico sociale granata, dottor Augusto Sanchioni, il regista Omiccioli risente ancora di un fastidioso problema al polpaccio che lo ha finora tenuto fuori da ogni partitella di allenamento, stessa cosa dicasi per Gucci che è alle prese con una fascite plantare che gli ha impedito di scendere in campo, mentre Pierpaoli, dopo l’amichevole con la Fermignanese ha saltato gli altri due allenamenti congiunti contro Urbania e K-Sport Montecchio per via di un problema muscolare alla coscia destra. I tre sono comunque in via di guarigione e mister Omiccioli ha preferito non forzare il loro rientro. D’altronde la Coppa Italia non è tra gli obiettivi di questo Fano come ha confermato lo stesso presidente Giovanni Mei.

"Noi guardiamo al campionato – ha detto Mei – e non guardiamo alla Coppa che non dà nessun diritto". Torna dispomibile invece il centrale Saponaro Nel Villa San Martino i nomi di spicco sono l’ex centrocampista della Vis Pesaro Lorenzo Paoli, 37 anni, una lunga carriera in serie C e D con le maglie di Ancona, Pineto, San Marino e appunto Vis Pesaro di cui è stato per alcune stagioni capitano, mentre in attacco c’è una vecchia conoscenza dei tifosi granata, il centravanti Manuel Muratori che per tre stagioni, dal 2011 al 2014 è stato a Fano (33 gare, 2 reti), e di recente anche al Sant’Orso. Tifosi. Sul fronte tifosi, è mobilitazione tra i supporter granata, con il club "Fanesi" che ha già completato un pullman, mentre anche i Panthers dovrebbero riuscire ad allestirne un secondo. Il costo del biglietto è di 8 euro e il tagliando si potrà acquistare al Bar Giolla o al Bar Polvere di Caffè di Fano. Se ci saranno due pullman, questi verranno scortati dalla polizia da Fano direttamente fino al campo sportivo di Villa San Martino di Pesaro per evitare che magari durante il tragitto ci siano imprevisti "contatti" con tifosi pesaresi. I tifosi granata verranno poi sistemati sul lato nord, lungo via Paganini del campo sportivo (divieto di transito tra la rotatoria con via Ponchielli e quella con via Lombaria durante e dopo il deflusso della tifoseria ospite, divieto di sosta in via Paganini). Si prevede la presenza di circa 200 tifosi fanesi.

sil.cla.