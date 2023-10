Cecconi, il doppio ex alla Robur: "Sogno di tornare in bianconero"

Ha un conto in sospeso con la Robur, Jacopo Cecconi. E anche con il destino. Nell’orbita della prima squadra di Mignani, giovanissimo, vide sfumare un contratto da professionista a Pescara, quando fu il Cosenza a volare in Serie B. E quando Simone Guerri lo ha chiamato, da nuovo ds del Siena Fc, ha dovuto declinare l’offerta, con un peso nel cuore. "La mattina dopo avrei firmato per la Sammaurese in D – spiega –: avevamo già trovato l’accordo, non potevo rimangiarmi la parola. E’ stato difficile dire no: il Siena per me è tutto, è la squadra della mia città, i colori che amo. Esordire in prima squadra con l’Entella, anche se in amichevole è stata un’emozione, indossare la fascia da capitano nelle giovanili un orgoglio. E poi, tornare, lo devo a mio nonno: purtroppo non potrà vedermi dagli spalti, ma sono sicuro che lo farà da lassù". Si conoscono bene i due, Guerri e Cecconi: hanno giocato insieme in bianconero, per poi tornare a incrociarsi al Lornano Badesse, il primo da dg, il secondo in campo. Dodici gol e 15 assist in due anni (tre assist e un gol nelle prime quattro giornate alla Sammaurese, prima di un infortunio da cui sta recuperando): ovvio che il direttore abbia pensato a lui.

"Non nego che quando ho visto Bernardo (Masini, suo compagno proprio al Badesse, ndr) cantare Squilli la Fe’ a fine partita dopo l’esordio vittorioso a Borgo San Lorenzo mi siano venuti i brividi – racconta –, mi sarebbe piaciuto essere lì. Ma ho segnato anche io quel giorno, quindi bene così". L’anno scorso Cecconi ha vestito la maglia dello Scandicci, poi retrocesso, in Serie D: domani i ‘blues’ faranno visita ai ragazzi di Magrini. "Una società seria con un presidente attaccato alla società e alla squadra – afferma l’esterno –: hanno una struttura importante e un settore giovanile organizzato. Attenzione a Del Pela, Ammannati, con cui ho giocato a Badesse, pericoloso negli inserimenti. E poi ancora Sinisgallo, Frascadore, Vezzi: calciatori di categoria superiore che sanno come gestire partite di cartello. E’ una piazza in cui puoi metterti in mostra: con la retrocessione, però, ti mettono addosso un’etichetta, dimenticando il tuo percorso".

"Il Siena – prosegue – è una squadra solida che sa quello che vuole. Lollo, Masini, Boccardi… non c’entrano niente con l’Eccellenza, possono alzare i giri quando vogliono. Magrini ha saputo dare da subito un’identità e si vede che i ragazzi lo seguono. Auguro alla Robur di vincere alla grande e a me di vestire, un giorno, la maglia bianconera da protagonista. Un sogno che voglio realizzare".

Angela Gorellini