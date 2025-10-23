Cecconi: "Una reazione da vera squadra"

di Giustino BonciMONTEVARCHIE’ già entrata nel vivo la preparazione del Montevarchi deciso a dar seguito al successo di Camaiore nella gara di domenica prossima (ore 14.30) con lo Scandicci al Brilli Peri. Ma non si è certo spenta l’eco della rimonta esaltante compiuta dai ragazzi di Simone Marmorini che hanno avuto in Jacopo Cecconi l’autentico trascinatore. Senese di nascita, il terzino ambidestro col fiuto del gol – ne ha già segnati 2 - compirà 25 anni il 12 dicembre ed ha iniziato la carriera nell’Under 19 della Robur prima di approdare al Lornano Badesse e vestire le casacche di Figline, Scandicci, Sammaurese e Poggibonsi. Nel luglio scorso il passaggio al Montevarchi per diventare fin da subito un punto di riferimento dello spogliatoio. Uomo della partita per propiziare il primo acuto esterno dell’Aquila ha servito a Mencagli l’assist per la volée che ha riaperto la partita, si è procurato la punizione del 2 – 2 e l’ha trasformata realizzando il pari da fermo con un fendente all’incrocio dei pali: "Sì, è stata una giornata molto positiva per me e per la squadra – ha dichiarato l’esterno subito dopo il blitz in trasferta – e siamo felici per il risultato. La rete di Mencagli è stata fondamentale per la rimonta e da centravanti di razza Federico ha sfruttato al meglio il mio cross. Quanto al calcio piazzato, alla vigilia della gara ci eravamo allenati proprio sulle punizioni e le prove hanno prodotto i frutti sperati". Eppure in avvio, prima di diventare la vera spina nel fianco degli avversari, Jacopo ha dovuto tirar fuori tecnica e grinta per poi prevalere in maniera sistematica nei duelli sulla fascia di competenza. Guardando alla prestazione collettiva, poi, ha parlato del peso specifico indiscutibile di una vittoria maturata risalendo da un doppio svantaggio e conquistata a 7 giorni di distanza dalla pesante sconfitta casalinga con l’Orvietana: "Aver vinto conta più dei tre punti – riprende Cecconi – perché uno 0 – 4 davanti ai nostri tifosi è stato duro da digerire. Dovevamo dare una risposta all’intero ambiente e a noi stessi. Non era facile riscattarsi contro una formazione attrezzata e capace di segnare due volte in 20 minuti. C’era il rischio di cadere nel burrone e invece abbiamo reagito da squadra, meritando di ribaltare l’incontro negli ultimi 10 minuti"."Siamo rientrati dalla Versilia, dunque, con il sorriso – è la conclusione del calciatore senese che ha dedicato l’impresa al nonno scomparso e ai tanti sostenitori – ma anche consapevoli di dover migliorare tanto in vista dello Scandicci".