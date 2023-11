Cecina-Bcl: gara di vertice. Sfida tra i migliori attacchi

I due migliori attacchi del campionato. Cecina e Lucca si affrontano questa sera, alle 21, in terra labronica, appaiate al secondo posto, con tre successi e un ko, insieme a Quarrata, all’inseguimento della capolista e imbattuta Empoli.

La squadra di coach Da Prato ha un roster di tutto rispetto: Bruni, quarantaduenne con una classe cristallina, gioca con naturalezza; il Rodriguez cecinese, con molteplici esperienze di serie "B" nazionale che, da un paio d’anni, è rientrato da dove era partito diciassette anni prima, in "B2". Non mancano altri giocatori di esperienza e qualità, come Pistillo, Pedroni o Turini che, da inizio campionato, gira ad una media di venti punti a partita.

Nelle file biancorosse in dubbio Tempestini (foto a sinistra), che potrebbe saltare la gara; ormai rientrato appieno, invece, Barbieri (a destra).

In settimana allenamenti a ritmi serrati, malgrado l’indisponibilità del "Palatagliate", causa comics. Tra le varie sessioni programmate si è inserita anche un’amichevole con una squadra di "C", servita a testare alcune situazioni e a sperimentare quintetti diversi per non lasciare nulla al caso, in vista di un incontro così importante.

Coach Olivieri fotografa così l’impegno. "Sicuramente – affrema – sarà una partita molto difficile, visto l’alto livello di qualità dell’avversario che, a parer mio, sta scrivendo un basket di alto livello. La partita, dal punto di vista della classifica, non sarà uno spartiacque: è ancora prematuro parlare di posizioni in queste fasi iniziali; certo loro sono a pari merito con noi e Quarrata e i due punti in palio, alla fine, avranno un peso importante per chi porterà a casa la partita".

"Cecina – aggiunge Olivieri – è la classica squadra che ci può mettere in difficoltà, perché la fisicità, la velocità e l’intensità fisica sono le loro armi principali; noi cercheremo di arginare queste qualità con degli aggiustamenti che abbiamo proposto durante la settimana e faremo di tutto per arginare la loro prestanza fisica e la velocità che hanno rispetto ai nostri pari ruolo".

Arbitreranno Nocchi di Pisa e Barbarulo di Firenze.

Massimo Stefanini