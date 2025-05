Celebrata la promozione della Maceratese in serie D con un poster omaggio

Domani acquistando il Resto del Carlino si avrà in omaggio il poster che vuole celebrare e ricordare la promozione della Maceratese in serie D. È l’iniziativa che vede in prima linea il nostro giornale per celebrare la splendida cavalcata in Eccellenza dei ragazzi di mister Matteo Possanzini e del patron Alberto Crocioni, conclusasi con la vittoria ai rigori nello spareggio con la K Sport disputato al Del Conero. Quel giorno rimarrà impresso a lungo perché raramente è successo che 2.500 tifosi abbiano seguito la squadra in una trasferta, sebbene importante, un numero che testimonia la fame di calcio del popolo biancorosso e quanto sia stato atteso quel momento. Ricordando quella foto torneranno in mente le tappe del cammino, il palpitante finale di stagione, la coreografia al Del Conero, l’emozione ai calci di rigore. Il poster è stato reso possibile grazie al sostegno della Maceratese e di vari sponsor come Apot Disinfestazioni, Edilizia Crocioni, Colfiorito, Seriprince, Re.i.cal. e Termoidraulica Camarri.