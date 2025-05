Celebrazione della promozione della Maceratese in Serie D con un poster omaggio

In regalo con il Resto del Carlino il poster che vuole celebrare e ricordare la promozione della Maceratese in serie D. È l’iniziativa che vede in prima linea il nostro giornale: sabato, acquistando il quotidiano, i lettori riceveranno in omaggio il poster della squadra protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza. In questo modo celebriamo la splendida cavalcata dei ragazzi di mister Matteo Possanzini e del patron Alberto Crocioni, conclusasi con la vittoria ai rigori nello spareggio con il K Sport Montecchio Gallo disputato allo stadio Del Conero.

È stata una giornata indimenticabile per i tifosi biancorossi giunti in massa ad Ancona, per la partita più importante di una stagione combattutissima, per l’ultimo atto dell’avvincente duello con la formazione pesarese. Quella foto farà tornare in mente le tante tappe del campionato, l’emozionante finale di stagione, l’attesa per lo spareggio, la corsa al botteghino per assicurarsi il biglietto e alla fine ne sono stati venduti 2.500, l’imponente coreografia al Del Conero, la tensione della partita contro la K Sport, l’emozione dei calci di rigore. E alla fine la vittoria ha dato il via alla festa della Maceratese con i giocatori ad abbracciarsi, a stringersi attorno ai tifosi.

E la festa è proseguita con i supporter che si sono ritrovati ai Cancelli e poi in piazza della Libertà dove hanno potuto stringersi attorno ai calciatori che hanno firmato questa splendida cavalcata. In piazza c’era tantissima gente e i giocatori sono rimasti colpiti quando si sono affacciati dal terrazzo del palazzo comunale. Per contribuire a ricordare l’impresa biancorossa, ecco il poster in edicola sabato. Un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno della Maceratese e di vari sponsor come Apot Disinfestazioni, Edilizia Crocioni, Colfiorito, Seriprince, Re.i.cal. e Termoidraulica Camarri.