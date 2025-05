Celebrazioni del Centenario allo Stadio Bucci: Eventi e Mostra Storica

Le celebrazioni inizieranno alle 16 con l’apertura della festa e dello stand nell’area dello stadio ‘Bucci’. Alle 17 è il saluto di benvenuto e la premiazione dei sindaci ‘arancioni’. Alle 17.30 si terrà la sfilata del settore giovanile. Alle 18, sul palco saliranno i presidenti e i calciatori che hanno fatto la storia dei ‘falchetti’. Alle 18.30 si giocherà un match da Guinnes dei primati, ‘50 contro 50’ (3 porte e 8 palloni), aperto a tutti. L’invito per scendere in campo è quello di portare una maglia arancione o nera. Alle 19 si comincerà a mangiare. Alle 19.30 lo spazio sul palco sarà dedicato agli Irriducibili, ovvero il gruppo dei tifosi organizzati. Alle 20 si tornerà in campo coi match da 10’ del ‘triangolare del centenario’ (Russi ‘vecchie glorie’, Papà team e i Mister). Alle 20.30 verrà servita la cena per il 2° turno, mentre alle 22 verrà effettuato il brindisi di chiusura. Info: 347/2525636. Da domenica al 25 maggio alla ex chiesa in Abis di piazza Farini, sarà aperta la mostra sul centenario, con foto e cimeli.