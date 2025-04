Celtic Cavriago torna in Prima categoria: promozione con 57 punti

A un anno esatto dalla retrocessione il Celtic Cavriago festeggia il ritorno in Prima categoria: 57 punti a +5 sulla United Albinea nel girone E di Seconda, con un solo turno da giocare. Decisivo il 4-2 sul campo della Cerredolese.

Presidente Andrea Scarabelli: in un anno è cambiato tutto.

"La strada che abbiamo imboccato ci ha ripagati, e non era scontato perché non eravamo i favoriti. Siamo ripartiti dalle persone, dal gruppo di calciatori che, dopo la retrocessione, ha scelto di rimanere, dal mister che era subentrato a metà stagione l’anno scorso, Luisito Reggiani, sfiorando una clamorosa salvezza, e dal diesse Gianluca Sbrocchi, persona che stimiamo tantissimo".

Quali erano gli obiettivi di inizio anno?

"Non di arrivare primi. Sapevamo di avere un squadra da playoff, ma ne vince solo una ed è difficile. Abbiamo un gruppo bellissimo con ragazzi per bene e abbiamo superato in modo intelligente i vari problemi che attraversano le stagioni".

C’è stata una domenica in particolare dove ha pensato che potesse essere l’anno buono?

"La vittoria in casa col Fellegara ha sicuramente confermato il nostro valore".

Avete vinto anche la coppa: una grande doppietta...

"Il fatto che abbiano contribuito anche ragazzi della Juniores è una cosa che ci riempie d’orgoglio: un gol del giovane Davide Di Michele (2007) ha deciso la finale di coppa, e anche domenica un altro 2007, Cristiano Dallaglio, ha trovato la rete. Per noi è fondamentale portare in prima squadra i giovani del vivaio: è il calcio che vorremmo fare".

Per il prossimo anno avete già preso decisioni? "Parleremo con tutti, ma a partire dal mister credo non ci siano dubbi: la continuità è un obiettivo".

È ancora tempo di festeggiare.

"Domenica abbiamo fatto il minimo sindacale, ma nell’ultimo turno ci sarà tutto il settore giovanile coinvolto. Vorremmo, se sarà possibile, far entrare i ragazzini con le squadre, e poi tutti in tribuna con le famiglie. Alla fine una bella grigliata al campo, con anche il Real Casina, avversario di turno, se vorrà fermarsi".

Immancabili le magliette per la vittoria.

"Sfoggiate dopo il triplice fischio: c’è scritto ‘Amazon Prima’, un gioco di parole. Sul retro, un biglietto aereo: dalla Seconda con destinazione Prima".

Giuseppe Marotta