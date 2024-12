Cena degli auguri Aia Siena: bilancio positivo e promozioni per gli arbitri

Una serata, come sempre, all’insegna della condivisione, dell’amicizia e della voglia di stare insieme: si è svolta martedì sera, nella bellissima cornice dell’Hotel ‘Il piccolo Castello’, a Monteriggioni, la cena degli auguri della sezione Aia di Siena. Il presidente Fausto Rugini (nella foto con i premiati) ha quindi tracciato il bilancio di questo 2024 ormai in dirittura di arrivo. "E’ sicuramente positivo – ha affermato –, è stato un anno importante per la sezione. Abbiamo avuto la promozione di Valerio Crezzini che ha raggiunto alla Can Andrea Zingarelli e Federico Fontani: una soddisfazione, per una sezione medio-piccola come la nostra, rispetto alle 205 che ci sono in Italia, avere tre esponenti, un arbitro e due assistenti, nella massima Commissione. Possiamo dire che è stato il compimento di un lavoro iniziato tanti e tanti anni fa". "Valerio, senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche che non mi spettano – ha aggiunto Rugini – sta arbitrando con continuità in Serie B e sta facendo il quarto uomo in Serie A. Il transito alla Can non ha cambiato però il suo modo di lavorare in sezione. Continua a far parte del consiglio, nonostante l’importante impegno. Lui, come Andrea e Federico, sono ragazzi che vivono la sezione, vivono la quotidianità e aiutano i più giovani a crescere".

I numeri della sezione sono in ascesa. "Si sta muovendo qualcosa di importante anche nelle categorie inferiori – ha spiegato il presidente –, abbiamo due assistenti in Serie C, Macripò e Iuliano, un arbitro e un assistente alla Can B, Curcio e Petrakis e un gruppo di ragazzi regionali molto bravi che sicuramente nei prossimi anni calcheranno i campi nazionali".

In crescita anche il movimento degli osservatori arbitrali. "Simone Mancini è osservatore in Serie A e Serie B, Stefano Bralia e Antonello Foderi nei dilettanti e Dario Leo nella massima categoria nel calcio a cinque – ha sottolineato Rugini –. Bruni e Raciti pensiamo nel giro di poco tempo possano affermarsi proprio nel calcio a cinque, cosa che a Siena non accade da tanti, tanti anni".

Proprio qualche giorno fa, Fausto Rugini è stato rieletto numero uno della sezione. "Io sono il presidente, ma soprattutto il rappresentante di un gruppo di lavoro che parte dai vice presidenti Pietro Casale e Alessandro Mecacci e da tutto il consiglio direttivo – ha chiuso –. Il fatto di poter continuare a lavorare con spirito di servizio per i prossimi quattro anni è una forma di ringraziamento che la sezione ha dato a tutti, non a me in particolare". Angela Gorellini