Cena sociale dell'Associazione Memoria Rossoblù

Arezzo, 26 giugno 2025 – Il prossimo venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 20.00, l'Associazione Memoria Rossoblù organizza la Cena Sociale presso l'Osteria di Rendola, un'occasione speciale per stare insieme, condividere storie, passioni e contribuire concretamente alla raccolta fondi per la futura Sede/Museo dell'Associazione montevarchina. Oltre alla cena, al termine si svolgerà anche una lotteria a premi. All'evento parteciperanno anche gli amici della sezione ciclistica del CS Aquila 1902 Montevarchi, da sempre vicini ai valori della Memoria Rossoblù e protagonisti delle tradizioni sportive locali. Una serata dunque per chi ama i colori rossoblù, la storia e lo sport di Montevarchi, ma soprattutto per chi vuole sostenere un progetto che custodirà la memoria della comunità montevarchina. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 2 luglio.