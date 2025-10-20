Cenaia - Real Cerretese. Verdiarancioni, la vittoria può attendere

CENAIA 19691REAL CERRETESE1

CENAIA: Bettarini, Colombani, Arcidiacono, Bianchi (20’st Provinzano), Signorini (45’st Barile), Puleo, Fischer, Cito, Maggi(30’st Quilici), Remedi, Boumarouan. All.Sena

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini (33’st Volpi), Nieri (31’st Pievani), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo (23’st Ferrara), Mallardo, Bouhafa, Sogli Dell’Innocenti (25’st Dal Porto). All. Petroni

Arbitro: Tinetti di Ivrea

Marcatore: al 7’pt Bouhafa(R), 18’pt Remedi

Note: al 38’st espulso Colombani per doppia ammonizione

Cenaia – I verdi arancioni rimandano ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato pareggiando al "Pennati" con la Real Cerretese. Poteva essere l’occasione giusta per il Cenaia per incassare il bottino pieno, ma a partita giocata, viste le pesanti assenze, cinque, che ancora penalizzano la squadra, il pareggio finale si può ritenere giusto. Le assenze costringono il mister Sena a schierare anche due difensori anno 2007 e purtroppo, da una leggerezza difensiva nasce per la squadra ospite l’opportunità di portarsi in vantaggio. E’ Colombani, in avvio di parita, al 6’, che si vede costretto al fallo che causa il calcio di rigore poi trasformato da Bouhafa. Il Cenaia però sa reagire subito e la squadra al 18’ va al pareggio con una bella conclusione di Remedi. Alla mezz’ora la Real Cerretese potrebbe andare al raddoppio ma la palla colpisce il palo pieno alla destra di Bettarini. Nella ripresa si registra una supremazia territoriale dei verdi arancioni ma sono pochissime le azioni da gol. Al 30’ Cito ha una buona occasione per andare in gol ma la sua conclusione è debole e finisce in bocca al portiere ospite. Al 38’ Colombani, ammonito in occasione del rigore, incappa nel secondo cartellino giallo e lascia la sua squadra in inferiorità numerica. La Real Cerretese cerca di sfruttare il momento propizio portandosi in avanti alla ricerca della vittoria. Non creano grosse occasioni, anzi la migliore capita al Cenaia, al 43’ a seguito di un cross e successivo colpo di testa di Arcidiacono che però il bravo portiere ospite Battini riesce a deviare. Nel finale è da segnalare una sentita protesta dei giocatori ospiti per un fallo di mano in area di un difensore verde arancione ma per l’arbitro è tutto regolare e la partita si conclude in perfetta parità.

Pietro Mattonai