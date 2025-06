Centenario del Mesola Football Club: celebrazioni e promozione in Eccellenza

Festa doveva essere e festa è stata. I cento anni del Mesola Football Club hanno avuto l’epilogo pronosticato da domenica pomeriggio fino a tarda sera di fronte all’antico Castello della Mesola, dal cui all’ultimo piano pendeva un enorme bandierone bianco e azzurro. La base della Delizia Estense era adornata da un altro bandierone, mentre dall’altra parte capeggiava il grande manifesto nel quale l’allenatore Oscar Cavallari era circondato dai ragazzi che quest’anno gli hanno regalato il salto in Eccellenza. All’interno una mostra con l’esposizione di trofei, fotografie delle squadre che si sono succedute negli anni, manifesti degli storici spareggi per passare di categoria, le compagini dei castellani, le maglie che hanno indossato negli anni compresa quella di quest’anno che riportava il secolo di vita della società. La festa si è aperta con la presentazione delle squadre giovanili, della juniores e della prima squadra insieme, circondati da quasi quattrocento tra ex giocatori, sportivi, famiglie e cittadini, per poi dare spazio alle premiazioni dei singoli. Così premiati come miglior capocannoniere Giuseppe Davo, leader Ihab Neffati, capitano Davide Telloli, rivelazione Nicola Paganini, miglior giocatore Simone Cantelli, maggior numero di presenze Enrico Domenico Lucci, con 155 gare giocate.

A seguire il sindaco di Mesola Lisa Duò ha premiato ogni giocatore singolarmente, tutta la squadra e la dirigenza. Il presidente regionale della Figc Simone Alberici ha premiato la società e tutti i dirigenti, sia per la vittoria del campionato che per il secolo di vita del Mesola. Una grande ola di fronte alla torta che esprimeva i cento anni della società contornata da dolcetti bianco azzurri é stata l’apoteosi di una giornata indimenticabile, straordinariamente condotta dal futuro segretario del Mesola Calcio Lauro Cappelli, e culminata col filmato di tutti i gol messi a segno dai castellani nel campionato di Promozione grazie ai quali sono saliti in Eccellenza.

I ritmi e le musiche del dj presenti si sono perse nella notte stellata che brillava sui cent’anni del Mesola Football Club.

cla. casta.