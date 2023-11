Centese cala il poker ma finisce in nove. La capolista vola con 7 punti di vantaggio

Pronto riscatto della Centese, che a Sant’Antonio con il Fly cala il poker. Primo tempo sontuoso, all’intervallo i biancocelesti erano già avanti 4-0, grazie a una doppietta di Costantini, oltre al timbro di Ficarelli e Bonvicini. Visto il largo vantaggio, il secondo tempo per gli uomini di "Briegel" Govoni si prospettava facile, ma i biancocelesti si sono complicati la vita con ben due espulsioni: al 15’ quella di Frantoei e alla mezz’ora di bomber Pirreca, in più l’infortunio di Sassu, una distorsione alla caviglia che sarà valutata in settimana. In nove la Centese ha comunque portato in porto il risultato, senza ulteriori fuochi di artificio. Da rimarcare la doppietta di Costantini, ma soprattutto il centocinquantesimo gol in carriera, che ne fa uno dei più prolifici tra i dilettanti, anche se è ancora molto distante da Gaggiani, che ne ha messi a segno più di trecento. Costantini è stato festeggiato con una maglia celebrativa.

"E’ stata una buona gara – commenta il direttore sportivo della Centese, Lorenzo Malaguti – i ragazzi volevano dimostrare che la sconfitta casalinga con il Gallo è stato solo un incidente di percorso per loro. Peccato davvero per le due espulsioni e l’infortunio di Sassu; domenica a Molinella, nella nostra seconda trasferta consecutiva, sarà purtroppo una partita in salita. Tra l’altro quel campo è tradizionalmente ostico per la Centese".

La capolista ha consolidato il primato, con sette lunghezze di vantaggio sulla coppia Persiceto e X Martiri: i bolognesi sono stati costretti a domicilio a dividere la posta con il Pontelagoscuro, ma soprattutto si è fatta sotto la formazione di Porotto, che ha vinto lo scontro diretto in casa con il Ravarino e agganciato i bolognesi.

"E’ stata una gara molto combattuta – è l’analisi del direttore sportivo Riccardo Alberani – Ravarino si è confermato squadra solida, forte fisicamente e messa bene in campo. Tanto che siamo riusciti a sbloccare il risultato solo a cinque minuti dalla fine con una bella azione di Evali, che mette in porta Marku, che realizza. Nel finale abbiamo avuto un’altra occasione con Tolle, al termine di una bella combinazione Evali-Marku-Manfredini, con paratona del portiere che evita il raddoppio. Con i tre punti rimaniamo a meno sette dalla Centese e miglioriamo ulteriormente la classifica". Non resta che attendere il prossimo turno per vedere la Centese con tre uomini in meno se riuscirà a mantenere lo stesso vantaggio.

Franco Vanini