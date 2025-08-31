Centese riceve lo Sparta. Masi rischia a Bentivoglio

Sono cinque le ferraresi al via nel girone C di Promozione, in un raggruppamento complicato che per la prima volta vede ai nastri di partenza pure la neopromossa Gallo. Ma cominciamo dalla Centese, che dopo il buon campionato dello scorso anno punta a confermarsi ed ospita in casa, in un "G&G Stadium" che si preannuncia caldissimo e pieno di pubblico, lo Sparta Castelbolognese; gli uomini di mister Di Ruocco vogliono partire subito coi tre punti.

Gara interna anche per il Casumaro, che se la vedrà contro il Felsina al "Merighi", mentre l’impegno più complicato è sicuramente quello del Masi Torello Voghiera, che dopo la travagliata salvezza della scorsa stagione esordirà sul campo della favorita Bentivoglio.

A Masi è iniziato un nuovo corso, con il ritorno di Marco Ferrari in panchina, ma l’obiettivo resta quello della salvezza per un gruppo giovane che dovrà sudare tantissimo per mantenere la categoria. La X Martiri, rinforzatasi in estate con gli arrivi di Zardi e Firma, riparte dal nucleo dell’anno passato che ha conquistato con largo anticipo la salvezza e che punta a confermarsi in Promozione; l’undici di Davide Bolognesi ospiterà a Porotto il Petroniano Idea Calcio, gara difficile per i biancazzurri.

Giornata storica per il Gallo, che fa il suo esordio in Promozione, ma l’impatto con la categoria sarà subito di quelli più duri: trasferta sul campo del Valsetta Lagaro, che lo scorso anno ha navigato sempre al vertice della classifica.

L’obiettivo non può che essere quello di conquistare la salvezza il prima possibile, per una neopromossa che però vuole far bene e non essere di passaggio: il mercato estivo lo dimostra, con gli arrivi di giocatori importanti e le conferme di chi è risultato decisivo nella cavalcata della promozione.

E in panchina non si poteva che ripartire da Sergio Zambrini, artefice dell’impresa granata. Tra le cinque della nostra provincia la più attrezzata sembra essere la Centese, ma c’è curiosità per vederle all’opera tutte, in un campionato che da anni vede le squadre ferraresi protagoniste. Calcio d’inizio per tutte le sfide fissato alle 17.30.

Jacopo Cavallini