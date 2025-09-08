Acquista il giornale
8 settembre 2025
Centese, risveglio tardivo. Col Felsina arriva il ko

Promozione: gli uomini di Di Ruocco finiscono sotto per 2-0, ma nel finale rischiano la rimonta: Bonacorsi accorcia e il portiere avversario dice no al pari.

di EDITORIALI CREAZIONI
8 settembre 2025
Promozione: gli uomini di Di Ruocco finiscono sotto per 2-0, ma nel finale rischiano la rimonta: Bonacorsi accorcia e il portiere avversario dice no al pari.

Promozione: gli uomini di Di Ruocco finiscono sotto per 2-0, ma nel finale rischiano la rimonta: Bonacorsi accorcia e il portiere avversario dice no al pari.

Felsina 2 Centese 1

FELSINA: Maiella, Brunori (20’ st Vallasciani), Fratti, Marchesi, Greco, Mastellari, Grazia (28’ st Moscato), Gamberini, Conde (28’ st Cinti), Betti (38’ st Tanoh), Marchi (23’ st Petrullo). A disposizione: Garoia, Chiriacò, Di Mascio, Saleh.

CENTESE: Tartaruga, Rimondi (20’ st Nannini), Grimandi, D’Aniello, Garetto, Marchesini, Sassu (44’ st Marini), Baravelli (42’ st Pellielo), Toffano (17’ st Titone), Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, Pagano, Farinelli, Rossi, Fabbri. All.: Di Ruocco.

Arbitro: Zullo di Bologna.

Reti: 12’ pt Betti (F), 12’ st Marchi (F), 47’ st Bonacorsi (C).

Note: ammoniti: Vallasciani (F), Moscato (F), Bonvicini (C).

LA SFIDA tra Felsina e Centese ha regalato emozioni e colpi di scena, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto in una gara intensa e combattuta fino al fischio finale.

Nel primo tempo parte meglio la Centese, che all’11’ si rende pericolosa con il numero 10 Bonvicini (foto): servito in area da un compagno, calcia centralmente ma Maiella controlla senza problemi. La risposta del Felsina è immediata e al 12’ arriva il vantaggio: su una punizione dalla metà campo la difesa ospite respinge corto, Betti recupera, salta due uomini e lascia partire un tiro a giro che sorprende il portiere insaccandosi alle sue spalle: è l’1-0 che sblocca la partita.

Il gol galvanizza i padroni di casa, che al 28’ sfiorano il raddoppio: Condé non trova la deviazione vincente su un traversone, la palla arriva ancora a Betti che però calcia debolmente, consentendo al portiere della Centese di salvarsi sulla linea. Poco dopo, al 40’, il Felsina va di nuovo vicino al gol con una ripartenza veloce: Condé lancia sulla fascia, cross al centro e tap-in respinto all’ultimo istante da un difensore avversario.

Nella ripresa i ritmi restano alti. Dopo dieci minuti il Felsina colpisce la traversa con un tiro ravvicinato: la sfera rimbalza sulla linea senza varcarla. Due minuti più tardi arriva però il meritato raddoppio: mischia nell’area piccola, Marchi trova lo spazio giusto e batte il portiere portando i suoi sul 2-0.

La Centese non si arrende e prova a rientrare in partita. Al 32’ costruisce una buona occasione con un filtrante in area: velo della punta e conclusione respinta da un attento Maiella. Al 39’ un diagonale da dentro l’area sfiora la traversa e fa tremare i tifosi di casa.

La pressione ospite trova i suoi frutti in pieno recupero. Al 47’ un traversone sul secondo palo pesca il numero 11 Bonacorsi, che insacca di tap-in accorciando le distanze sul 2-1. Nei minuti finali la Centese sfiora addirittura il pareggio: al 49’ un colpo di testa termina fuori di poco, sulla respinta arriva un’altra conclusione indirizzata all’angolino, ma ancora una volta Maiella salva i suoi. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia la fine.

© Riproduzione riservata

