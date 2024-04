Centese, un pareggio dà il via alla festa. Il ritorno in Promozione adesso è realtà

Festa doveva essere, e festa è stata: alla Centese basta il pareggio per 0-0 al ‘Bulgarelli’ per festeggiare il matematico salto in Promozione, dopo un campionato condotto sin dalla prima giornata, che ha visto la squadra di mister Govoni dominare sulla lunga distanza. I passi falsi di metà stagione hanno rappresentato solamente degli incidenti di percorso, perché il campionato ha avuto una squadra padrona fin da inizio anno: nessuna avversaria è mai apparsa in grado di spodestare i biancazzurri, che possono così godersi un salto di categoria atteso da diversi anni. Una piazza storica del calcio emiliano ma non solo, con trascorsi in Serie C, ritrova una categoria che forse le sta ancora stretta: in ogni caso, da qui si parte per provare a tornare davvero dove si è di casa. Sugli altri campi, la X Martiri ipoteca la seconda piazza grazie al successo esterno (2-0) sul campo del Ravarino: per i porottesi a segno Evali e Manfredini, arriva così un successo che ridà ossigeno agli uomini di Bolognesi in vista del finale di stagione. Esce quasi certamente dalla lotta per i playoff il Pontelagoscuro, che cade a domicilio per mano del Persiceto: una partita equilibrata viene decisa da due reti nel finale di gara, all’85’ e al 90’, e la truppa di Fantuzzi deve dire addio ai sogni di post season. Perde anche il Galeazza, sconfitto abbastanza clamorosamente da una rediviva Argentana, che passa 3-0 e coglie un successo chiave in ottica salvezza. Vince la paura tra Bondeno e Gallo: finisce 1-1, al rigore di Vaccari risponde Monti a dieci minuti dalla fine per gli amaranto. Viene risucchiato in zona playout il Copparo 2015, che al ‘Preziosa’ subisce il tris del Real Salabolognese: Maccagnani e la doppietta di Capone puniscono i rossoblù, agganciati a quota 30 proprio dall’Argentana.

TERZA CATEGORIA, SANGIOVANNESE PROMOSSA. Grazie al successo per 3-0 sul campo dell’Atletico Costa, anche la Sangiovannese può festeggiare la promozione in Seconda Categoria.

Jacopo Cavallini