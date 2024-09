Centese, vittoria e boom di abbonati. Consandolo e Portuense sorridono

Ci si attendeva un Bentivoglio arrembante in riva al Po, invece il Mesola ha saputo imbrigliare la corazzata del girone. I castellani hanno raccolto un buon punto, non demeritando al cospetto di Britos e compagni, sotto gli occhi di Tommaso Pittaluga. Il capitano si è fatto vedere a distanza di circa un mese dal malore che l’aveva colpito tra le mure domestiche. "Pitta" ha rischiato davvero grosso, ma non demorde: vuole tornare in campo il prima possibile. "Sto molto meglio – racconta il regista del Mesola, accolto sugli spalti da uno striscione – servirà un po’ di pazienza. Mi sento un leone in gabbia, star fuori non è semplice. Ai tifosi dico di non disperare, spero di rientrare nel mese di ottobre, sentito preventivamente il parere dei medici. La voglia di tornare è tanta". Riguardo la partita, Pittaluga ha visto un buon Mesola. "L’impatto è stato positivo, contro il Bentivoglio la mia squadra ha retto bene, organizzata e ordinata in ogni zona del campo. Alla fine il risultato è giusto, contro una delle pretendenti alla vittoria finale".

Domenica derby del Delta del Po a Comacchio. "Andrò a vederlo, sperando di giocare il derby nel girone di ritorno". Colpaccio del Consandolo, che espugna Castenaso grazie a una partita cinica e attenta. "L’anno scorso il Castenaso ci aveva beffati nei minuti di recupero, strappando ad Argenta un pari insperato – rileva il presidente rossoblù Luigi Maggi – questa volta è toccata a loro bere l’amaro calice. Il gol nel recupero di Liri è stato bello e importante, l’ideale per il derby di domenica prossima, ad Argenta contro la Centese". E a proposito dei biancocelesti, hanno concesso il bis nella stracittadina contro il Casumaro: Garetto apre le danze di testa nel primo tempo, poi Pirrecca raddoppia su assist perfetto di Minelli. Il Casumaro accorcia le distanze con l’ex Ginesi e colpisce un palo con D’Elia.

"Siamo molto contenti di questo inizio di stagione, ma piedi per terra – afferma il presidente Alberto Fava – Il risultato finale rispecchia quello che si è visto in campo, anzi il primo tempo poteva chiudersi con più ampio margine. Mi piace sottolineare inoltre il successo della campagna abbonamenti: abbiamo superato le 200 tessere, superando ogni record". Domenica ad Argenta torna la sfida con il Consandolo, che aveva contraddistinto la lotta per la promozione di due anni fa. Comincia con i tre punti anche la Portuense, che si sbarazza del Trebbo con un gran gol di Melandri, mentre si chiude con un risultato a occhiali la sfida ferrarese a Porotto, tra la X Martiri e la Comacchiese, un gol per tempo per parte e poi tutti alla Festa della pizza.

Franco Vanini