Cento tifosi in partenza per la Sardegna. I numeri da record della curva in trasferta

Saranno oltre un centinaio i tifosi dell’Arezzo presenti nel settore ospiti dello stadio "Vanni Sanna" di Sassari. Nonostante il costo della trasferta, il volo e il periodo festivo i gruppi della sud non faranno mancare il loro supporto alla squadra di Indiani contro la Torres. L’ennesima dimostrazione di attaccamento ai colori amaranto che non si ferma nemmeno di fronte alla distanza e alle spese da sostenere. Quello di domani è solo l’ultimo atto d’amore verso il Cavallino rampante che ormai da inizio anno è stata una costante sull’onda lunga dell’entusiasmo per il ritorno nei professionisti, La "Minghelli" in trasferta, infatti, non è mai mancata in massa con numeri che sono tra i più significativi del girone B. Lo certificano, appunto, i dati della presenze fuori casa. A Rimini 500 tifosi lasciare un Arezzo in clima Giostra del Saracino per la prima di campionato bagnata dal successo all’esordio. Ecco poi a Pescara 180 spettatori seguiti dai 220 di Chiavari nella vittoria sul sintetico della Virtus Entella. Si prosegue poi con i 250 di Recanati, mentre ad Ancona erano 152 i tifosi amaranto. Particolare e significativo il caso di Pesaro. Prima la trasferta viene vietata, poi il ricorso vinto grazie ad Orgoglio Amaranto sblocca a nemmeno 24 ore dal calcio di inizio i biglietti. In nemmeno metà giornata ecco 155 (circa) tifosi che acquistano i tagliandi di ingresso per il settore ospiti di Pesaro. Ecco altre 200 presenze a Fermo, una cifra che di fatto rappresenta la media delle presenze in trasferte della Minghelli considerando anche gli zero spettatori al seguito del club ad Alessandria in occasione della partita contro la Juve Next Gen, per protesta contro le squadre B. Anche se un gruppetto della sud è salito fino in Piemonte per sostenere la squadra in ritiro e attaccare alcuni striscioni nella città Piemontese. Insomma, nonostante l’andamento del campionato non sempre favorevole i tifosi stanno rappresentando un valore aggiunto visto che Vivaticket in occasione della trasferta di Sassari, a poche ore dalla chiusura contava più di cento posti "grigi" ovvero acquistati nel settore ospiti.

E nel frattempo sale sempre più la febbre da derby. Domani sera, alle ore 19, chiude la prima fase riservata solo ai possessori di abbonamento, che potranno far valere il proprio diritto di prelazione confermando il proprio posto. Per lunedì 18 dicembre, giorno di Arezzo-Perugia, la società di viale Gramsci, come è noto, ha indetto la Giornata Amaranto. L’abbonato che vorrà usufruire della prelazione dovrà presentarsi con l’abbonamento stagionale e un documento di identità nei consueti punti vendita, che sono lo store di New Energy in via Madonna del Prato, Vieri Dischi in Corso Italia, la tabaccheria Francini a Ponte a Chiani e di Andrea Veri al Bagnoro e l’Hotel Gema a Rigutino. La prelazione è attiva anche online sul sito di Ticketone e durerà fino alle 19 di domani. Da lunedì 11, poi via alla vendita libera per tutti coloro che vorranno acquistare il tagliando per Arezzo-Perugia. .

Andrea Lorentini