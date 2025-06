Ceparana, è promozione

Il Ceparana Calcio festeggia la promozione in Prima Categoria: la Figc regionale, nell’ultimo comunicato, ha infatti ufficializzato il passaggio nel campionato superiore delle 6 società coinvolte nei playoff di Seconda categoria, che erano infatti stati sospesi. Per iniziare la programmazione della prossima stagione la società rossonera si è affidata a Marco Giannarelli, sarzanese classe 1984, che assumerà il ruolo di direttore sportivo.

Quali sono le sensazioni dopo la conquista del palcoscenico della Prima Categoria?

"La notizia era nell’aria da qualche settimana visto che la Federazione aveva deciso di non far disputare i playoff regionali. Finalmente adesso è arrivata l’ufficialità. Dopo il campionato disputato la promozione è meritatissima. Sono contento soprattutto per Marco Chiappini, che in queste prime settimane mi ha già trasmesso una carica incredibile, e per mister Tarasconi che si merita tutto questo".

Lei si è messo subito al lavoro. Qual è stata la sua prima mossa?

"Il primo passo è stato quello di confermare mister Marco Tarasconi dopo l’ottimo lavoro che ha svolto. È un allenatore esperto e molto importante per la categoria. È fondamentale poter ripartire con lui".

In ottica giocatori cosa ha in programma?

"Abbiamo cominciato a parlare con loro per costruire una squadra composta da un mix di nuovi e di confermati. L’ossatura rimarrà la solita, ma verrà comunque arricchita. Sicuramente rimarranno il capitano Domenico Cariati e Alessandro Terminello, i due giocatori più esperti che hanno espresso la volontà di continuare con questa maglia".

La società quale obiettivo ha fissato?

"Essendo una neopromossa non possiamo far altro che concentrarci nel cercare di consolidare la categoria".

Cosa l’ha spinta ad accettare questo ruolo?

"Quando ho ricevuto la chiamata del presidente del Ceparana ho subito espresso il mio entusiasmo per il progetto che mi è stato illustrato. La società è ben strutturata e anche il settore giovanile è ottimo. Ci sono le premesse per lavorare bene".

Quali sono le sue precedenti esperienze?

"Ho lavorato come ds al Magra Azzurri, la scorsa stagione ero collaboratore di mister Riccardo Bracaloni al Follo".

Ha un passato da centrocampista...

"Ho giocato fino a 3 anni fa. Sono cresciuto nel settore giovanile della Carrarese e poi ho girato diverse squadre, ho giocato in Eccellenza a Forte dei Marmi, Pietrasanta e Sarzana".

Ilaria Gallione