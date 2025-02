Ceparana fa cinquina al Vezzano, Cps insegue

Non trova ostacoli la corsa del Ceparana che continua il suo viaggio in vetta alla classifica senza intoppi, superando nettamente anche il Vezzano in un derby con ben poca storia. Tiene testa alla capolista il Calcio Popolare Spezia che batte il San Lazzaro Lunense e consolida il secondo posto. Segue il Lerici che non riesce però ad andare oltre il 2-2 contro la Polisportiva Monterosso. Vince lo Speziasportale in rimonta contro il Rebocco e il Mamas Giovani contro il Magra Azzurri U21. Non disputata Albianese-Bolanese B: il match in programma al ’Molinazzi’ è stato rinviato per impraticabilità del campo. Risultati delle partite e marcatori.

Monterosso-Lerici 2-2

Reti: 12’ Sassarini L (M)., 30’ Monti (M), 36’ Naclerio N. (L), 88’ Barkhallah (L)

Rebocco-Speziasportale 1-2

Reti: 29’ Pini (R), 70’ Barabino J. (S), 80’ Arzà (S)

S.L. Lunense-Spezia C.P 0-2

Reti: 44’ Passaglia, 71’ Abdelaal

Vezzano-Ceparana 1-5

Reti: 12’, 34’ Giorgi (C), 39’ Sacchi (V), 58’ Scirocco (C), 82’ Marianelli (C), 90 Mini (C) (Rig.) All’87’ è stato espulso Rossini (Vezano) per proteste

Magra Azzurri-Mamas G. 0-1

Rete: 41’ Ben Dhafer

Ilaria Gallione